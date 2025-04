Serie C: delusione Trapani, colpo grosso della Casertana. I siciliani con una vittoria erano ai playoff

StrettoWeb

Ultima giornata di campionato del Girone C di Serie C con una sorpresa per quanto riguarda i play out. Grazie alla vittoria della Casertana e Trapani (0-1), i campani evitano gli spareggi. L’Acr Messina se la vedrà con il Foggia. Per i siciliani c’è tanto rammarico perchè con una vittoria sarebbero andati ai playoff. Non è stata, però, una brutta stagione per il Trapani: è una squadra neopromossa, ha cambiato tantissimo con il mercato ed ha avuto tante vicissitudini con vari cambi di allenatore.

La partita

Nei primi 10 minuti della prima frazione due occasioni per il Trapani ma è la Casertana a passare in vantaggio con Vano. I siciliani cercano di reagire e sfiorano il goal con Hraiech. Nella ripresa la squadra di Aronica cerca di accelerare ma non riesce a rendersi pericoloso seppur con i cambi il mister tenta il tutto per tutto. I campani alla fine restano anche in 10 uomini. Dopo ben 10 minuti di recupero, l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi.

