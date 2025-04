Serie C, chiusa la stagione regolare: i risultati dell’ultima giornata, i verdetti, il tabellone e gli accoppiamenti playoff e playout

StrettoWeb

Si chiude il sipario sulla stagione regolare anche nel girone C di Serie C. Questa sera si è giocata la 38ª e ultima giornata, posticipata di un giorno in seguito al rinvio per i funerali del Papa. Già ufficiale la promozione dell’Avellino, con l’esclusione di Turris e Taranto gli occhi erano puntati più che altro sui piazzamenti playoff e sulla zona calda: alla fine il Trapani sciupa l’occasione e, nonostante la sconfitta del Giugliano, perde in casa contro la Casertana e fallisce la qualificazione agli spareggi, “regalando” la salvezza diretta ai campani. Il Messina invece vince e giocherà il playout contro il Foggia.

Questo il racconto dell’ultimo turno, con tutti i verdetti e il tabellone degli spareggi.

Risultati 38ª Giornata Serie C Girone C

Domenica 27 aprile

Ore 20:00

ACR Messina-Juventus U23 2-1

Audace Cerignola-Latina 1-0

Avellino-Altamura 2-1

Cavese-Sorrento 1-0

Giugliano-Benevento 1-2

Picerno-Foggia 0-0

Potenza-Catania 1-2

Trapani-Casertana 0-1

Riposano: Monopoli e Crotone

Classifica Serie C Girone C

Avellino 75 Audace Cerignola 67 Monopoli 57 Crotone 54 Catania 53 (-1) Benevento 52 Potenza 49 Picerno 48 Juventus U23 44 Giugliano 43 Trapani 41 Cavese 41 Altamura 37 Sorrento 35 Latina 34 Casertana 32 Foggia 31 ACR Messina 25 (-4) Turris esclusa Taranto esclusa

I verdetti del girone C di Serie C

Promossa in Serie B: Avellino

Ai playoff: Audace Cerignola, Monopoli, Crotone, Catania, Benevento, Potenza, Picerno, Juventus Under 23, Giugliano

Ai playout: Foggia e Messina

Quando si giocano playoff e playout di Serie C: il calendario

Il calendario delle partite dei playoff e dei playout di Serie C.

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica DOMENICA 4 MAGGIO 2025

2° Turno – Gara unica MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 2025

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata DOMENICA 11 MAGGIO 2025

1° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2025

2° Turno – Gara di Andata DOMENICA 18 MAGGIO 2025

2° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 2025

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata DOMENICA 25 MAGGIO 2025

Semifinali – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2025

Finale – Gara di Andata LUNEDÌ 2 GIUGNO 2025

Finale – Gara di Ritorno SABATO 7 GIUGNO 2025

PLAY OUT

Gara di Andata SABATO 10 MAGGIO 2025: Messina-Foggia

Gara di Ritorno SABATO 17 MAGGIO 2025: Foggia-Messina

Playoff Serie C, gli accoppiamenti

Quali sono gli accoppiamenti dei playoff di Serie C? Eccoli:

Catania-Giugliano

Benevento-Juventus Under 23

Potenza-Picerno

Secondo turno

Crotone (4ª classificata)-Potenza/Picerno

Catania-Giugliano-Benevento/Juventus Under 23

Fase nazionale

Primo turno

da definire – Feralpi Salò (3ª classificata Girone A)

da definire – Torres (3ª classificata Girone B)

da definire – Monopoli (3ª classificata Girone C)

da definire – Rimini (vincitore Coppa Italia)

da definire – da definire

Quarti

da definire – 2ª classificata Girone A

da definire – Ternana (2ª classificata Girone B)

da definire – Audace Cerignola (2ª classificata Girone C)

da definire – da definire

Semifinali: andata e ritorno tra le vincenti dei quarti

Finale: il 2 e 7 giugno con le vincenti delle semifinali

