Reggio Calabria, tragico incidente in pieno centro: donna muore dopo ore ti agonia

Nella mattinata odierna, intorno alle 9:45, all’incrocio tra via Romeo e via Calipari nel centro storico di Reggio Calabria, a pochi metri dalla Caserma dei Carabinieri e dal Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia, si è verificato un incidente stradale dalle conseguenze drammatiche. A seguito dell’incidente, infatti, un pedone (una donna di 75 anni), ha riportato gravi lesioni ed è deceduta poche ore dopo presso il G.O.M. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale che sta lavorando alla ricostruzione delle dinamica. Dell’occorso è stato immediatamente notiziato il magistrato di turno. Al momento non è ancora nota la dinamica del sinistro.

