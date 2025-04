Reggio Calabria, il commosso messaggio di Giuseppe Rodà dopo l’incidente stradale costato la vita alla povera mamma: “grazie per l’affetto, la vostra vicinanza è forte”

StrettoWeb

Giuseppe Rodá, il figlio della signora Anna Rita Maria Saccà, la 75enne morta ieri al GOM di Reggio Calabria un incidente stradale, ci ha inviato una lettera pubblica in cui ringrazia tutti coloro che in queste ore stanno dimostrando affetto e vicinanza alla famiglia per la perdita della cara mamma. Ecco le toccanti parole del signor Rodà: “In queste ore così difficili, ho ricevuto centinaia di telefonate, messaggi e dimostrazioni d’affetto che mi hanno profondamente colpito. Tantissime persone si sono riversate al GOM di Reggio Calabria appena saputa la notizia. Vi chiedo scusa se non sono riuscito a rispondere a tutti, ma purtroppo la situazione non ce lo ha permesso. La salma di mia madre Anna Rita Maria Saccà, è stata sottoposta a sequestro da parte dell’autorità giudiziaria per l’autopsia, e per questo non ho potuto trattenermi in ospedale come io avrei voluto”.

“Chi ha conosciuto mia madre sa che persona fosse. La sua improvvisa scomparsa mi ha lasciato attonito e addolorato. È stata soccorsa immediatamente, ma le ferite riportate nell’impatto sono state troppo gravi. È deceduta poche ore dopo presso il Grande Ospedale Metropolitano. La Polizia Locale sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto e il magistrato di turno. Vi aggiornerò man mano sul proseguo di tutto. Intanto, grazie davvero tutte le persone per la vostra vicinanza. La sento forte”.

Alla famiglia Rodà le più sentite condoglianze da parte dell’ing. Fabrizio Spinelli, editore di StrettoWeb, dal direttore Peppe Caridi e dalla Redazione tutta.

