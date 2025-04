Tensione India-Pakistan dopo l’attentato a Pahalgam in cui sono morte 26 persone: annunciate misure

StrettoWeb

L’India annuncia misure contro il Pakistan per replicare al grave attacco terroristico avvenuto a Pahalgam, in Jammu e Kashmir, che ha causato la morte di 26 persone: tra le misure rientrano la sospensione del Trattato sulle Acque dell’Indo con il Pakistan; la chiusura del confine Wagah-Attari; il ritiro dei diplomatici dalle missioni pakistane; i consiglieri militari pakistani in India ora dichiarati persona non grata.

Il Pakistan, a sua volta, è pronto a rispondere alle misure e per questo convocherà una riunione del suo Comitato per la sicurezza nazionale nella giornata di giovedì.

