India-Pakistan, ora è rischio guerra (tra due potenze nucleari): “stanno pianificando un attacco, siamo pronti!”

Come se non bastassero conflitto russo-ucraino e scontro in Medio Oriente, il mondo non è molto lontano da una terza guerra, quella tra India e Pakistan. L’attentato in Kashmir, che ha provocato 26 morti, ha lasciato una ferita aperta tra i due paesi, che ora stanno combattendo a colpi di misure e sanzioni. L’India ha annunciato e poi messo in atto alcune misure, come la chiusura del confine di Attari e la revoca dei visti ai pakistani. Dal canto suo, il Pakistan ha respinto le accuse, definendole “politicamente motivate e prive di fondamento legale”, ha sospeso i visti SAARC, ha chiuso il confine di Wagah nonché lo spazio aereo per i vettori indiani.

Insomma, al netto dell’attentato, una guerra è già cominciata, sul fronte commerciale. Presto, però, non è da escludere che da guerra commerciale si passi a guerra vera e propria. E la paura è altissima anche perché si tratta di due potenze nucleari che si odiano da sempre; inoltre, entrambe possiedono le bombe atomiche. Il Pakistan si sta preparando a un potenziale attacco militare da parte dell’India. Il ministero della Difesa pakistano si è così espresso: “l’India sta pianificando un attacco. Siamo pronti e in attesa. A una pietra lanciata, risponderemo con un mattone”. Il Pakistan afferma di non volere un’escalation, ma gli analisti avvertono al New York Times che i rischi superano quelli del 2019.

