Serie C, attesa per il primo turno playoff: ufficiali date e orari. Subito in campo il Catania

La Serie C ha chiuso il sipario ieri, per quanto riguarda la stagione regolare. Definite le tre promosse e le retrocesse in Serie D, ora ci sarà spazio per playoff e playout. In merito agli spareggi promozione, si scende subito in campo domenica 4 maggio. Con una nota, la Lega Pro ha anche definito gli orari delle partite in programma: il girone C scende in campo alle ore 20.

Si ricorda che le società vincitrici avranno accesso al Secondo Turno Play Off del Girone. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso al Secondo Turno Play Off del Girone la società meglio classificata al termine della regular season.

Il programma

Ecco il programma:

GIRONE A

RENATE – ARZIGNANO V. Ore 17.30

GIANA ERMINIO – VIRTUS VERONA Ore 17.30

TRENTO – ATALANTA U23 Ore 20.00

GIRONE B

AREZZO – GUBBIO Ore 20.00

VIS PESARO – PONTEDERA Ore 20.00

PINETO – PIANESE Ore 20.00

GIRONE C

CATANIA – GIUGLIANO Ore 20.00

BENEVENTO – JUVENTUS NEXT GEN Ore 20.00 (Diretta Rai Sport)

POTENZA – AZ PICERNO Ore 20.00

