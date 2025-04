Serie C: il Catania vince a Potenza, i siciliani concludono il campionato al 5° posto

StrettoWeb

Ultima giornata di campionato del Girone C di Serie C. Con la vittoria per 1-2 a Potenza, il Catania di affronterà i playoff da testa di serie. Il Potenza che invece dovrà vedersela con il Picerno nel primo turno. La stagione della squadra di Mimmo Toscano è stata positiva con alcuni risultati altalenanti ma che comunque hanno permesso ai siciliani di arrivare alla fase degli spareggi per la promozione in Serie B.

La partita

Primo tempo che inizia con un Catania molto pimpante in fase offensiva. I siciliani trovano subito il vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo grazie al primo centro stagionale di Raimo. Ripresa nettamente in favore del Potenza che mette fin dall’inizio in difficoltà la squadra di mister Toscano. Arriva così il pareggio ben costruito con Castorani in grado di trasformare il traversone dalla sinistra. Alla fine arriva il goal di Inglese che supera Alastra di testa e regala i te punti al Catania.

