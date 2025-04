Serie A, e sorpasso sia: il Napoli non sbaglia, scatta in vetta e sogna un altro Scudetto! Conte o Inzaghi, chiunque sia è meritatissimo

StrettoWeb

Era sotto, ha agganciato e ora ha anche staccato. Sorpasso compiuto! Non doveva sbagliare, il Napoli, obbligato a vincere dopo il secondo KO consecutivo dell’Inter, la cui sconfitta in casa con la Roma chiude una settimana horror prima del Barcellona. Conte, che fino a qualche giorno fa era tre punti dietro l’Inter, si ritrova ora tre punti avanti, quando al termine mancano quattro giornate. La città partenopea sogna un altro Scudetto, dopo un solo anno di “pausa”, come ai tempi di Maradona. E se due stagioni fa già festeggiava, questa volta dovrà lottare in una battaglia punto a punto fino all’ultimo, rendendo più avvincente il finale.

Per Conte, in caso di successo, sarebbe l’ennesima impresa italiana dopo quelle con Juve e Inter, a cui farebbe un grande smacco. Di certo, che sia lui o che sia Inzaghi, oggi il tricolore italiano è certo di andare a due degli allenatori migliori in Italia al momento. Vincenti, determinanti, grandi motivatori e anche “belli” da vedere. Tornando al match di oggi, ci pensa sempre lui, McTominay, che con una doppietta chiude la sfida in un tempo. Nella ripresa è solo gestione.

Risultati 34ª Giornata Serie A

Domenica 27 aprile

Ore 12:30

Como-Genoa 1-0

Venezia-Milan 0-2

Ore 15:00

Fiorentina-Empoli 2-1

Inter-Roma 0-1

Ore 18:00

Juventus-Monza 2-0

Ore 20:45

Atalanta-Lecce 1-1

Napoli-Torino 2-0

Lunedì 28 aprile

Ore 18:30

Udinese-Bologna

Ore 20:45

Lazio-Parma

Verona-Cagliari

Classifica Serie A

Napoli 74 Inter 71 Atalanta 65 Juventus 62 Bologna 60* Roma 60 Lazio 59* Fiorentina 59 Milan 54 Torino 43 Como 42 Udinese 40* Genoa 39 Verona 32* Parma 31* Cagliari 30* Lecce 27 Venezia 25 Empoli 25 Monza 15

* Una gara in meno

Programma 35ª Giornata di Serie A

Venerdì 2 maggio

Ore 20:45

Torino-Venezia

Sabato 3 maggio

Ore 15:00

Cagliari-Udinese

Parma-Como

Ore 18:00

Lecce-Napoli

Ore 20:45

Inter-Verona

Domenica 4 maggio

Ore 12:30

Empoli-Lazio

Ore 15:00

Monza-Atalanta

Ore 18:00

Roma-Fiorentina

Ore 20:45

Bologna-Juventus

Lunedì 5 maggio

Ore 20:45

Genoa-Milan

