Serie A, settimana horror per l’Inter: sconfitta anche con la Roma, occasione d’oro per il Napoli

Si chiude una settimana da horror per l’Inter. Dopo la sconfitta con il Bologna, il 0-3 nel derby di Coppa Italia contro il Milan, adesso arriva una nuova e pesante sconfitta contro la Roma a pochi giorni dalla semifinale di Champions contro il Barcellona. I nerazzurri stanno comunque facendo una grande stagione, sono arrivati in fondo a tutti gli obiettivi ma, in questo finale di stagione, sono un po’ scarichi fisicamente e mentalmente a causa di un calendario assurdo e da qualche infortunio di troppo. La Roma non ha rubato nulla, ha avuto le sue occasioni ed ha portato a casa la partita. Il Napoli, adesso, ha la grande occasione di andare a +3 sui nerazzurri a 4 giornate dalla fine con una vittoria nel posticipo di questa sera contro il Torino.

Piccola rivincita per Claudio Ranieri che proprio 15 anni fa perdeva 1-2 contro la Sampdoria all’Olimpico con l’Inter del Triplete che riusciva poi a superarla in campionato. Oggi, i nerazzurri, rischiano di perdere il primato in Seria A.

La partita

Nel primo tempo la Roma avanti con un goal di Soulé, ma ha sprecato 2-3 occasioni nitide che avrebbero potuto rendere più ampio il margine. Nel finale di tempo è cresciuta l’Inter pur senza creare grossi pericoli per Svilar. Nella ripresa la squadra di Inzaghi ha attaccato a testa bassa ma non è riuscita a rendersi veramente pericolosa. La Roma non ha sfruttato varie occasioni in contropiede.

Risultati 34ª Giornata Serie A

Domenica 27 aprile

Ore 12:30

Como-Genoa 1-0

Venezia-Milan 0-2

Ore 15:00

Fiorentina-Empoli 2-1

Inter-Roma 0-1

Ore 18:00

Juventus-Monza

Ore 20:45

Atalanta-Lecce

Napoli-Torino

Lunedì 28 aprile

Ore 18:30

Udinese-Bologna

Ore 20:45

Lazio-Parma

Verona-Cagliari

Classifica Serie A

Inter 71* Napoli 71 Atalanta 64 Bologna 60 Roma 59* Juventus 59 Lazio 59 Fiorentina 59* Milan 54* Torino 43 Como 42* Udinese 40 Genoa 39* Verona 32 Parma 31 Cagliari 30 Lecce 26 Venezia 25* Empoli 25* Monza 15

* Una gara in più

Programma 35ª Giornata di Serie A

Venerdì 2 maggio

Ore 20:45

Torino-Venezia

Sabato 3 maggio

Ore 15:00

Cagliari-Udinese

Parma-Como

Ore 18:00

Lecce-Napoli

Ore 20:45

Inter-Verona

Domenica 4 maggio

Ore 12:30

Empoli-Lazio

Ore 15:00

Monza-Atalanta

Ore 18:00

Roma-Fiorentina

Ore 20:45

Bologna-Juventus

Lunedì 5 maggio

Ore 20:45

Genoa-Milan

