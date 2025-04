Scuola di Cannitello, FdI: “dall’Amministrazione di Villa situazione imbarazzante e scarsa programmazione”

StrettoWeb

“La questione della manutenzione ordinaria del plesso scolastico di Cannitello evidenzia una situazione imbarazzante che denota la scarsa programmazione nella gestione delle strutture scolastiche da parte dell’Amministrazione Caminiti. Tutto si può sintetizzare in un rincorrersi continuo di annunci e di smentite, di interventi a tappeto che venivano definiti risolutivi da parte dell’Assessore Rizzuto a dicembre 2022 e dello stesso sindaco Caminiti che, ad inizio anno scolastico, parlava di una situazione tranquilla delle strutture scolastiche cittadine, per poi scoprire in realtà delle difficoltà su quel plesso scolastico, divenute addirittura emergenza”. Comincia così la nota di Antonio Messina, Presidente del Coordinamento Cittadino di FdI di Villa San Giovanni, in merito alla chiusura temporanea della scuola di Cannitello, che ha scatenato la reazione e protesta dei genitori dei bambini.

“Abbiamo assistito nei mesi scorsi alla chiusura forzata per alcuni giorni del plesso scolastico di Cannitello, con evidente nocumento alle attività didattiche degli alunni a causa dello spostamento in un sito che era stato lasciato dagli allievi del “Nostro-Repaci” dopo anni di utilizzo, a causa della posizione logistica della struttura di Via Garibaldi poco adatto ad ospitare una scuola elementare. Difficoltà sopportate dalle famiglie in considerazione di interventi che dovevano essere risolutivi, così come enunciato dai video autopromozionali di Sindaco e Assessore soddisfatti dell’imminente ritorno nelle proprie classi degli alunni, per poi, dopo solo due giorni dal rientro a Cannitello, scoprire che la situazione era addirittura peggiorata e con uno stato dell’arte peggiorata che l’intervento dei Vigili del Fuoco ha messo “a nudo” con la conseguente ordinanza Sindacale di inibizione della struttura sino al prossimo 16 aprile”.

“Interpretazione imbarazzante”

“Una situazione realmente grave, con utilizzo di risorse in modo inadeguato, tra l’incredulità di famiglie, costrette a nuove proteste a tutela del diritto allo studio dei propri figli e con il governo locale ad accusare tutto e tutti di strumentalizzazione politica. Appare imbarazzante questa interpretazione da parte dell’Amministrazione che, tramite i social divulga la bontà della propria azione amministrativa, come i video bluff di Sindaco e assessore che annunciavano di aver risolto la problematica infiltrazioni su Cannitello, per poi, ancora una volta, per l’ennesima volta, ritrovarsi la problematica irrisolta”.

“Ed in tutto ciò nessun richiamo e nessuna presenza degli uffici competenti che sembrano non interessarsi della problematica, anzi quasi a volerla evitare nella totale assenza di provvedimenti tecnici che dovevano essere risolutivi ed esaustivi delle tutele e delle garanzie di sicurezza degli alunni all’interno del plesso scolastico di Cannitello. Oggi i fatti raccontano ed evidenziano tutto ciò e volerli raccontare in modo diverso appare, questo si assolutamente pretestuoso, nella ricerca oramai metodica di responsabilità altrui, rispetto all’assenza di provvedimenti tecnici che dovevano essere programmati nella giusta tempistica”.

“Siamo assolutamente soddisfatti del lavoro fatto accanto alle famiglie, non per spirito di contraddizione politica ma per dare sempre più forza e voce alle esigenze del territorio che, giornalmente si rendono conto di una di una programmazione delle manutenzioni scolastiche che sino ad oggi ha fatto “acqua” da tutte le parti, anche in considerazione di una definizione delle priorità che non corrisponde alle reali necessità di intervento che le strutture scolastiche richiedono. La dimostrazione che quanto scriviamo è assolutamente lampante, deriva dalle stesse dichiarazioni di dicembre 2022 dell’Assessore Rizzuto che evidenziava la presenza di risorse per interventi a tappeto sulle scuole cittadine per essere contraddetto dallo stesso Sindaco che ha invece specificato che si trattava in realtà solo di interventi tampone”.

