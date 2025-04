Sancataldese-Reggina, avviata la prevendita per l’ultima di campionato: le info per il settore ospiti

StrettoWeb

Domenica andrà in scena l’ultimo turno della stagione regolare: allo stadio “Valentino Mazzola” si gioca Sancataldese-Reggina. Padroni di casa già salvi, in festa e senza obiettivi, ospiti alla ricerca di una vittoria e di una concomitante debacle del Siracusa per lo sgambetto promozione. Sia per l’atmosfera di festa, che per l’avversario presente, è probabile che si registri una bella cornice di pubblico allo stadio.

“Un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi: si prevede una grande cornice di pubblico, degna di categorie superiori. Sarà una giornata di festa per chiudere in bellezza la stagione 2024-2025”, si legge nella nota del club che invita tutti i sostenitori a riempire lo stadio. E’ stata avviata la prevendita, che include anche le info per il settore ospiti, nonostante le parole del presidente del Siracusa Ricci che aveva chiesto il divieto di trasferta anche per i supporters amaranto (quelli aretusei non potranno andare a Barcellona Pozzo di Gotto).

Prezzi dei tagliandi

Prevendita (disponibile anche online)

Tribuna centrale: 16€

Tribuna centrale ridotto*: 14€

Tribuna laterale settori A-B-D-E-F: 13€

Tribuna laterale settori A-B-D-E-F ridotto*: 11€

Curva: 8€

Curva ridotto*: 6€

Settore ospiti: 13€

Settore ospiti ridotto*: 11€

Ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni.

* Ridotto: riservato a donne e ragazzi/e dai 13 ai 17 anni

Acquisto online

È possibile acquistare i biglietti anche online al seguente link:

https://www.postoriservato.it/…/asd-sancataldese-calcio

Prezzi al botteghino (giorno gara)

Tribuna centrale: 19€

Tribuna centrale ridotto*: 17€

Tribuna laterale settori A-B-D-E-F: 16€

Tribuna laterale settori A-B-D-E-F ridotto*: 14€

Curva: 10€

Curva ridotto*: 8€

Settore ospiti: 16€

* Ridotto: donne e under 13-17 anni

Gratis fino a 12 anni

Chiusura prevendita: sabato alle ore 20:00. I prezzi indicati non includono il diritto di prevendita.

Punti vendita a San Cataldo

Tabaccheria Menna – Corso Vittorio Emanuele n. 98

Tabaccheria Gigante – Via Babbaurra n. 201

Tabaccheria Cammarata – Corso Vittorio Emanuele n. 13

Settore ospiti

Per quanto riguarda il settore ospiti, i biglietti possono essere acquistati presso il rivenditore Bcenters via sbarre centrali 260, 89133 Reggio Calabria. Non è possibile acquistare il tagliando on line.

Biglietto Settore Ospiti € 13,00 più prevendita

Biglietto Settore Ospiti Ridotto € 11,00 più prevendita (donna e under da 13 a 17 anni)

Biglietto Settore Ospiti al botteghino giorno della gara € 16,00

Gratis sino a 12 anni

