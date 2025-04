Serie D, ufficiale: trasferta vietata ai tifosi del Siracusa. E Ricci fa una proposta che coinvolge la Reggina

StrettoWeb

E’ ufficiale: trasferta di Barcellona Pozzo di Gotto vietata ai tifosi del Siracusa in occasione dell’ultima sfida del girone I di Serie D, quella di domenica, in cui la capolista si gioca il campionato in casa della Nuova Igea Virtus. In caso di vittoria, sarà promozione in Serie C. La Reggina, dietro, tallona a -1. Reggina che, com’è noto, attraverso dirigenti e politici, ha accusato gli avversari in merito a presunte irregolarità arbitrali. Dal club siciliano nessuna risposta, perlomeno sul fronte societario, anche se il presidente Ricci si è lasciato andare a una proposta. “Sento parlare di campionati falsati, non regolari, sbilanciati. Facciamo che ci sia la reciprocità: quindi trasferta chiusa per noi, trasferta vietata per tutte le squadre che si contendono il campionato“, ha detto.

La paura di Ricci è che le due tifoserie, proprio a causa dell’alta tensione e delle dichiarazioni forti di marca amaranto, possano andare a contatto, considerando che entrambe le partite saranno in Sicilia. “Parlando con le forze dell’ordine, ho detto che se c’è una cooperazione, una volontà tra società, un forte servizio d’ordine, si crea un dispositivo che possa evitare il contatto tra le due tifoserie”, ha aggiunto.

