Risultati Serie B: il Pisa lA vede, Cosenza sull’orlo del baratro, corsa Playoff bollente | CLASSIFICA

StrettoWeb

A quattro giornate dalla fine della Serie B i risultati della 34ª Giornata preparano la volata per il secondo verdetto stagionale. Dopo la promozione del Sassuolo, infatti, c’è il Pisa che scalpita per far partire la festa Serie A. La squadra di Pippo Inzaghi batte 1-2 il Brescia (lombardi scivolati in zona Playout) e guadagna 2 punti sullo Spezia fermato 2-2 dal Frosinone venerdì. I toscani salgono a +9 con 12 punti ancora disponibili e puntano a festeggiare la promozione già il 1° maggio in casa contro il Frosinone.

Caldissima la lotta Playoff. La Cremonese batte 4-2 il Mantova e prova a insidiare lo Spezia, la Juve Stabia perde 2-0 in casa del Sudtirol ma è comunque con un passo e mezzo dentro. Lo scontro diretto Catanzaro-Palermo sorride ai rosanero che vincono 1-3 e raggiungono proprio i calabresi a quota 48 punti, +4 sulle inseguitrici Bari, Modena (1-2 lo scontro diretto) e Cesena (sconfitto dal Sassuolo 0-2).

In coda Brescia, Sampdoria, Reggiana e Cittadella sono tutte a quota 35: le prime due oggi sarebbero ai Playout, le altre retrocesse insieme al Cosenza che, a quota 27, attende solo la matematica.

Risultati Serie B, 34ª giornata

Venerdì 25 aprile

Ore 12.30

Frosinone-Spezia 2-2

Sabato 26 aprile

Ore 15.00

Bari-Modena 1-2

Brescia-Pisa 1-2

Carrarese-Sampdoria 1-0

Reggiana-Cittadella 2-1

Salernitana-Cosenza 3-1

Ore 18.00

Cremonese-Mantova 4-2

Ore 20.30

Cesena-Sassuolo 0-2

Domenica 27 aprile

Ore 15.00

Catanzaro-Palermo 1-3

Sudtirol-Juve Stabia 2-0

Classifica Serie B

Sassuolo 78 Pisa 69 Spezia 60 Cremonese 56 Juve Stabia 50 Palermo 48 Catanzaro 48 Bari 44 Modena 44 Cesena 44 Carrarese 41 Frosinone 39 Sudtirol 38 Mantova 37 Salernitana 36 Brescia 35 Sampdoria 35 Reggiana 35 Cittadella 35 Cosenza 27 (-4)

Prossimo turno Serie B, 35ª giornata

Giovedì 1 maggio

Ore 12.30

Juve Stabia-Catanzaro

Ore 15.00

Cosenza-Bari

Mantova-Cesena

Modena-Reggiana

Palermo-Sudtirol

Pisa-Frosinone

Sampdoria-Cremonese

Spezia-Salernitana

Ore 17.15

Cittadella-Brescia

Ore 19.30

Sassuolo-Carrarese

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.