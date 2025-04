Palermo, colpo Playoff: è 1-3 a Catanzaro. Bagarre per la postseason | CLASSIFICA

StrettoWeb

Il Palermo vince il big match in zona Playoff che chiude la 35ª Giornata di Serie B. I rosanero battono 1-3 il Catanzaro al “Ceravolo” e rinsaldano la propria posizione fra le prime 8 proprio agganciando i calabresi. Un’altra sconfitta per i giallorossi, la 3ª nelle ultime 6 giornate in cui è arrivata una sola vittoria. Il cammino di Iemmello e compagni, fin qui, è andato ben oltre le aspettative: l’obiettivo a inizio stagione era la salvezza ma dopo un campionato intero passato a sognare ben altro, perdere il treno Playoff a 3 gare dalla fine sarebbe davvero un peccato.

I ragazzi di mister Caserta mantengono comunque un +4 di vantaggio su Bari, Modena e Cesena da poter amministrare nelle gare che mancano e garantirsi la meritata postseason. Discorso che, ovviamente, vale anche per il Palermo.

Catanzaro-Palermo: il racconto del match

Il primo tempo è di marca palermitana. I rosanero trovano il vantaggio al 9′ con un po’ di fortuna: Brunori mette dentro un cross teso verso Pohjanpalo, Bonini anticipa tutti, ma proprio tutti, compreso Pigliacelli che vede finire la palla nella propria porta per uno sfortunato autogol. Al 26′ arriva il raddoppio: Brunori letale in ripartenza, palla sul secondo palo per Segre che da pochi passi non può sbagliare. Il Catanzaro non riesce a rendersi davvero pericoloso fino al 57′, quando trova il gol che riapre la gara: cross di Ilie per Pontisso che mette dentro di testa e Biasci deve solo appoggiare. Al 59′ Audero evita il 2-2 salvando di testa su Pontisso. Al 67′ annullato l’1-3 del Palermo per offside di Pohjanpalo. Nel finale il Catanzaro prova ad agguantare il pari ma viene punito con il gol dell’1-3 di Le Douaron che chiude, definitivamente, i conti al 90’+4.

Risultati Serie B, 34ª giornata

Venerdì 25 aprile

Ore 12.30

Frosinone-Spezia 2-2

Sabato 26 aprile

Ore 15.00

Bari-Modena 1-2

Brescia-Pisa 1-2

Carrarese-Sampdoria 1-0

Reggiana-Cittadella 2-1

Salernitana-Cosenza 3-1

Ore 18.00

Cremonese-Mantova 4-2

Ore 20.30

Cesena-Sassuolo 0-2

Domenica 27 aprile

Ore 15.00

Catanzaro-Palermo 1-3

Sudtirol-Juve Stabia 2-0

Classifica Serie B

Sassuolo 78 Pisa 69 Spezia 60 Cremonese 56 Juve Stabia 50 Palermo 48 Catanzaro 48 Bari 44 Modena 44 Cesena 44 Carrarese 41 Frosinone 39 Sudtirol 38 Mantova 37 Salernitana 36 Brescia 35 Sampdoria 35 Reggiana 35 Cittadella 35 Cosenza 27 (-4)

Prossimo turno Serie B, 35ª giornata

Giovedì 1 maggio

Ore 12.30

Juve Stabia-Catanzaro

Ore 15.00

Cosenza-Bari

Mantova-Cesena

Modena-Reggiana

Palermo-Sudtirol

Pisa-Frosinone

Sampdoria-Cremonese

Spezia-Salernitana

Ore 17.15

Cittadella-Brescia

Ore 19.30

Sassuolo-Carrarese

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.