Risultati 9ª Giornata Play-In Gold: la Viola perde a Bari e scivola in classifica!

Passo falso scottante per la Viola sconfitta a Bari nella 9ª Giornata dei Play-In Gold. I reggini, sempre sotto nel punteggio, vanno incontro a un brutto ko dopo le due vittorie consecutive rimediate nei precedenti incontri. La Viola tornerà in campo, eccezionalmente, di mercoledì, alle 19:00, al PalaCalafiore (indisponibile nel weekend per lo spettacolo dei “Me contro Te”), contro Bisceglie vincente contro Piazza Armerina ieri.

Nelle altre gare di oggi vittoria di Monopoli a Messina, successo di Milazzo ad Avellino con sorpasso sulla Viola, vittoria di Matera in trasferta a Brindisi, colpo di Angri a Molfetta.

Risultati 9ª Giornata Play-In Gold

Sabato 5 aprile

Ore 18:00

Bisceglie-Piazza Armerina 80-76 (OT)

Domenica 6 aprile

Ore 17:00

Messina-Monopoli 58-63

Ore 18:00

Bari-Viola Reggio Calabria 80-71

Avellino-Milazzo 69-72

Brindisi-Matera 70-78

Ore 19:00

Molfetta-Angri 76-87

Classifica Play-In Gold

Monopoli 26 Piazza Armerina 24 Milazzo 24 Viola 22 Avellino 20 Angri 20 Bisceglie 18 Molfetta 16 Messina 16 Matera 16 Brindisi 12 Bari 12

Programma 10ª Giornata Play-In Gold

Mercoledì 9 aprile

Ore 19:00

Viola Reggio Calabria-Bisceglie

Sabato 12 aprile

Ore 18:00

Brindisi-Messina

Domenica 13 aprile

Ore 18:00

Monopoli-Piazza Armerina

Angri-Avellino

Matera-Molfetta

Ore 18:30

Milazzo-Bari

