Viola, dietro la lavagna! Ko contro l’ultima della classe: Bari passa 80-71

Quattro gare al termine dei Play-In Gold, classifica cortissima e il margine di errore che si riduce verso lo 0, numero che nello sport non porta quasi mai nulla di buono. Chi sbaglia paga, chi vince si avvicina al traguardo dei Playoff e fa un passettino in più, gara dopo gara, verso il sogno promozione. La Viola Reggio Calabria chiamata a definitivamente alle spalle le 3 sconfitte consecutive con le quali ha chiuso il girone di andata: nel girone di ritorno sono arrivati due successi importanti contro Molfetta e Brindisi. Nella serata odierna si gioca a Bari, ultima della classe, ma che in stagione ha rifilato 90 punti a Milazzo, una delle squadre migliori del girone della Viola. Mai sottovalutare alcun impegno.

Un prezzo che la Viola paga sulla propria pelle. A Bari arriva una sconfitta scottante, per 80-71. Primo quarto in parità 15-15, Bari chiude avanti 33-31 il primo tempo. I pugliesi vincono anche i successivi due quarti di gara trascinati dai 16 punti di Anibaldi e Tartamella. Ai neroarancio non bastano i 17 di Ani. In doppia cifra anche Stamatis (12), Dell’Anna (11) e Bangu (10).

La Viola tornerà in campo nell’infrasettimanale di mercoledì contro Bisceglie per cercare di cancellare la sconfitta al più presto.

Tabellino Bari-Viola Reggio Calabria

Bari: Pelucchini 13, Rodriguez 10, Diomede 0, Rubino n.e., Squicciarini n.e., Lupo 6, Callara 6, Preite 13, Anibaldi 16, Tartamella 16

Viola Reggio Calabria: Idiaru 5, Ani 17, Traore 2, Simonetti 8, Boniciolli 0, Cessel 2, Donati 4, Stamatis 12, Dell’Anna 11, Bangu 10

