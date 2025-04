Risultati 33ª Giornata Serie B: Catanzaro e Palermo scontente a metà, Sassuolo in A | CLASSIFICA

StrettoWeb

Terminati con le tre gare della domenica pomeriggio i risultati della 33ª Giornata di Serie B. Piangono con un occhio solo Palermo e Catanzaro: i siciliani, sconfitti a Bari nell’anticipo del venerdì sera, non vengono superati dal Cesena che pareggia 1-1 in casa contro il Frosinone; i calabresi, fermati sul 2-2 dalla Carrarese, mantengono invariato il gap dalle squadre davanti in virtù dell’1-1 nello scontro diretto fra Cremonese e Juve Stabia. Si ferma sull’1-1 anche il Cosenza, al ‘Marulla’, contro il Brescia: per i ‘Lupi’ la zona Playout dista 8 punti a 4 giornate dal termine.

In vetta arriva il primo verdetto: il Sassuolo sfrutta il 2-2 fra Mantova e Spezia e, in virtù della vittoria ottenuta sul campo del Modena, torna in Serie A con 5 giornate d’anticipo.

Risultati Serie B 33ª Giornata

Venerdì 11 aprile

Ore 20.30

Bari-Palermo 2-1

Sabato 12 aprile

Ore 15.00

Carrarese-Catanzaro 2-2

Cosenza-Brescia 1-1

Reggiana-Pisa 0-2

Salernitana-Sudtirol 2-1

Ore 17.15

Sampdoria-Cittadella 1-0

Ore 19.30

Modena-Sassuolo 1-3

Domenica 13 aprile

Ore 15.00

Cesena-Frosinone 1-1

Cremonese-Juve Stabia 1-1

Ore 17.15

Mantova-Spezia

Classifica Serie B

Sassuolo 75 Pisa 66 Spezia 59 Cremonese 53 Juve Stabia 50 Catanzaro 48 Palermo 45 Bari 44 Cesena 44 Modena 41 Carrarese 38 Frosinone 38 Mantova 37 Brescia 35 Sudtirol 35 Sampdoria 35 Cittadella 35 Salernitana 32 Reggiana 32 Cosenza 27 (-4)

Prossimo turno Serie B, 34ª giornata

Lunedì 21 aprile

Ore 12.30

Sudtirol-Bari

Ore 15.00

Brescia-Reggiana

Cittadella-Salernitana

Juve Stabia-Sampdoria

Mantova-Catanzaro

Palermo-Carrarese

Sassuolo-Frosinone

Spezia-Cosenza

Ore 17.30

Modena-Cesena

Ore 20.30

Pisa-Cremonese

