Serie B, il primo verdetto: Sassuolo matematicamente in Serie A!

A 5 giornate dalla fine della regular season di Serie B arriva il primo verdetto: il Sassuolo è matematicamente in Serie A! A un anno dalla retrocessione, i neroverdi tornano in massima serie dominando il campionato di Serie B (miglior attacco, terza miglior difesa, miglior rendimento in casa e in trasferta, 73 punti) come da pronostico del resto. Una squadra ben costruita che, nel corso della stagione, ha ritrovato anche Mimmo Berardi, talento di respiro europeo più che da cadetteria. Sono 23 le vittorie ottenute in stagione dal Sassuolo, l’ultima, quella raccolta per 1-3 sul campo del Modena, un derby che è valso, di fatto la Serie A.

Il verdetto è arrivato nel pomeriggio odierno, al termine delle gare della 33ª Giornata: lo Spezia, avanti 0-2 a Mantova, perde per espulsione Bertola al 63′ e si vede rimontare dalle reti di Maggioni all’80’ e 94′, con Cella che firma il 3-2 al 97′, annullato dal Var. Per una gioia che resta strozzata in gola, quella mantovana, ce n’è un’altra che esplode: il Sassuolo ha la certezza aritmetica di tornare in Serie A.

Classifica Serie B

Sassuolo 75 Pisa 66 Spezia 59 Cremonese 53 Juve Stabia 50 Catanzaro 48 Palermo 45 Bari 44 Cesena 44 Modena 41 Carrarese 38 Frosinone 38 Mantova 37 Brescia 35 Sudtirol 35 Sampdoria 35 Cittadella 35 Salernitana 32 Reggiana 32 Cosenza 27 (-4)

