Rilancio del commercio e sbaraccamento, Oteri: “nessun messinese dovrà rimanere senza casa”

Due mozioni della Lega su commercio e sbaraccamento approvate a maggioranza dal Consiglio comunale di Messina. “I due documenti –spiega il consigliere della Lega-Prima l’Italia Cosimo Oteri– pongono al centro dell’azione politica due priorità fondamentali: il rilancio del commercio cittadino e l’accelerazione del Risanamento”. La prima mozione impegna l’amministrazione ad attivare un confronto operativo con l’IACP per l’elaborazione congiunta di misure concrete di sostegno del commercio, colonna portante dell’economia cittadina. “Serve una visione capace di restituire fiducia ai nostri commercianti e accompagnarli nella ripresa”, aggiunge Oteri. La seconda mozione presentata dalla Lega, invece, chiede con forza l’accelerazione delle procedure di acquisto immobili e sbaraccamento, con soluzioni abitative reali, sicure e dignitose per tutte le famiglie coinvolte.

“Nessun messinese dovrà rimanere senza casa -aggiunge Oteri. Abbiamo il dovere morale e istituzionale di chiudere per sempre una pagina indegna della nostra storia urbana. Come ha dichiarato papa Francesco, una casa è un diritto fondamentale della persona, è il luogo dove ci si può radicare come famiglia e come società. Quindi –conclude l’esponente di Lega-Prima l’Italia- È nostro compito restituire ai cittadini messinesi il diritto a un’abitazione decorosa e a un’economia cittadina viva e per questo ringrazio i colleghi consiglieri per il voto favorevole e l’amministrazione per l’apertura dimostrata”.

