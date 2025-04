Messina: ok in consiglio comunale al contratto di servizio tra Comune e Atm, passano anche gli emendamenti di Oteri sul Risanamento

StrettoWeb

Passa in Consiglio comunale a Messina, dopo l’ok in commissione trasporti e dopo il rinvio di ieri sera, lo schema del “Contratto di servizio tra Comune e Atm s.p.a. per l’affidamento in house providing del trasporto pubblico locale urbano e servizi accessori nella Città di Messina” e della “Redazione di affidamento” resa ai sensi dell’allegato A della delibera n. 154/2019 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti dal 5/2/2025. Inoltre, sono stati bocciati due emendamenti su tre proposti.

La delibera passa con 13 voti a favore (tutto il gruppo di Sud chiama Nord che fa riferimento al sindaco Basile), 7 contrari (il gruppo di Fratelli d’Italia, del Pd, Di Ciuccio e Villari), 10 astenuti (il gruppo della Lega, della Democrazia Cristiana, di Ora Sicilia e Buonocuore).

Passano gli emendamenti sul Risanamento a Messina

Durante la rapida seduta di consiglio comunale, durata meno di un’ora, sono anche passati i due emendamenti proposti dal capogruppo della Lega, Cosimo Oteri, sul Risanamanto a Messina. La prima proposta sull’“invito all’istituto autonomo case popolari a predisporre un bando pubblico per l’affitto di locali commerciali di proprietà” è passato all’unanimità, mentre la seconda proposta sull’“acquisto degli immobili sul mercato”, ha avuto l’ok dell’aula con l’astensione del gruppo Pd.

