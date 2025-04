Messina: contratto di servizio tra Comune e Atm, rinviato il consiglio comunale

StrettoWeb

E’ stato rinviato a domani, giovedì 10 aprile, alle ore 19:00, il Consiglio comunale di Messina in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono l’approvazione dello schema del “Contratto di servizio tra Comune di Messina e Atm s.p.a. per l’affidamento in house providing del trasporto pubblico locale urbano e servizi accessori nella Città di Messina” e della “Redazione di affidamento” resa ai sensi dell’allegato A della delibera n. 154/2019 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti dal 5/2/2025.

Trischitta propone il rinvio

La proposta di rinvio, dopo la presentazione di tre emendamenti, è stata fatta dal consigliere comunale Giuseppe Trischitta: “il tutto va analizzato in maniera ancora più approfondita, questa delibera è importante per il nostro comune, propongo quindi di rinviare la seduta”. A favore della mozione dell’esponente di Sud chiama Nord hanno votato in 24, mentre 2 si sono astenuti (Gioveni e Currò).

Gioveni: “lo schema di contratto non può durare 10 anni”

Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, nel suo articolato intervento, ha detto: “il nostro gruppo è contro uno schema di contratto con Atm che duri così a lungo. 10 anni sono tanti, ragioniamo su 3-5 anni”. Immediata la replica del vicesindaco Salvatore Mondello: “abbiamo fatto degli investimenti, quindi credo che la durata sia adeguata, poi giustamente deciderà l’aula“.

