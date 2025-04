Reggio è sporca ma il gruppo R.E.D. vive nel suo mondo e racconta la solita falsa narrazione: “lotta al degrado priorità di Falcomatà”

StrettoWeb

Reggio Calabria è sporca. E questo è un fatto assodato. Lo è da tempo, da anni, nonostante le solite – e tante – false promesse. E se il centro è stato sempre più o meno preservato, in questi giorni sono arrivate tante segnalazioni di degrado anche nelle zone di corso e via marina. Basti pensare all’incuria in zona Duomo fotografata nel giorno di Pasquetta o a quello evidenziato dal movimento Democrazia Sovrana Popolare. Poi, però, c’è chi vive nel mondo delle favole: il gruppo R.E.D., che nei giorni scorsi ha perso il consigliere Filippo Burrone, entrato nella giunta del sindaco Falcomatà.

E proprio per “supportare” Burrone, neo assessore all’ambiente, Versace e Castorina raccontano un’altra – falsa – narrazione, esaltando il nulla e riempiendo la bocca di tante belle parole, promesse ascoltate e riascoltate da anni, senza alcuna risoluzione. “La lotta al degrado ambientale e il rilancio del decoro urbano sono tra le priorità assolute dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, soprattutto in vista della stagione estiva ormai alle porte. In linea con il nuovo indirizzo politico dettato dall’assessore all’Ambiente Filippo Burrone, il Gruppo Consiliare R.E.D. ribadisce il proprio impegno per una Reggio Calabria più pulita, sicura e vivibile”, si legge nella nota.

“Il nuovo sistema di raccolta differenziata con cassonetti ingegnerizzati rappresenta un passo in avanti fondamentale”, dichiarano i consiglieri comunali Carmelo Versace e Antonino Castorina. “Unito alle attività straordinarie di pulizia, in particolare delle spiagge, contribuirà a migliorare sensibilmente la qualità della vita cittadina”. Parallelamente agli interventi ordinari di pulizia, il Gruppo R.E.D. sottolinea l’urgenza di potenziare le azioni di prevenzione nelle aree a rischio. “Fototrappole mobili, droni e controlli mirati sul territorio saranno strumenti imprescindibili per garantire una città pulita e sicura”, affermano i consiglieri.

Particolare attenzione sarà rivolta alle zone a maggiore criticità, come Arghillà. “Saremo al fianco dell’assessorato e del settore Ambiente per promuovere un’azione sinergica inter-istituzionale e interforze”, concludono Versace e Castorina. “L’obiettivo è restituire dignità a tutti i quartieri e risvegliare quel senso civico che, in troppi, sembrano aver dimenticato. Reggio è di tutti, e tutti devono prendersene cura”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.