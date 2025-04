Reggio Calabria, Ripepi sui palazzi comunali inagibili: “Falcomatà è un bugiardo seriale ed un mistificatore. Spero mi denunci”

StrettoWeb

Il consigliere comunale Massimo Ripepi, in una diretta social, è intervenuto sulla comunicazione del dirigente Ing. Francesco Minutolo, sull’inagibilità di 24 edifici del comune di Reggio Calabria. “Falcomatà butta fumo negli occhi, ma quale procurato allarme? Qui si intravede un omissione di atti d’ufficio. Ormai il sindaco lancia supercazzole a raffica e pensa solo al fantacalcio. Mi vuole denunciare? Spero lo faccia, ci vedremo nelle sedi opportune, senza paura”.

“Come scritto da StrettoWeb, ci sono denunce di 4 anni fa e non ha fatto nulla, la verità è che Falcomatà ha scelto la strada dell’intimidazione, della menzogna e del silenzio imposto con la forza. Ha annunciato un’indagine interna negli uffici comunali, come se denunciare pubblicamente una criticità fosse un tradimento personale. Non ha fatto nulla in 11 anni e parla anche”, conclude Ripepi.

