Il Pisa “vede” la Serie A: che accoglienza al rientro in città. L’entusiasmo di Inzaghi: “grandissimi, tutti insieme” | VIDEO

Il Pisa è a un passo dalla Serie A. La vittoria di oggi a Brescia, e il pari dello Spezia a Frosinone, hanno portato i toscani a +9 sui liguri a quattro giornate dal termine. Nel prossimo turno, in pratica, potrebbe già arrivare la promozione matematica. Una promozione che sarebbe decisamente meritata, soprattutto per Pippo Inzaghi, il quale ritroverebbe la massima serie dopo averla conquistata con il Benevento e sfiorata con Brescia e Reggina.

La città è ovviamente euforica e in festa. La Serie A, dalle parti della torre, manca da 34 anni. L’entusiasmo è lampante e si può vedere dalle immagini postate dallo stesso Inzaghi sui social: in un reel è possibile toccare con mano l’euforia dei tifosi, che hanno atteso il rientro del pullman in città. L’allenatore, dall’interno del mezzo, ha filmato i tifosi in festa e, in allegato al video pubblicato, ha scritto: “grandissimi, tutti insieme”.

