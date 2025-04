Pippo, la Serie A è quasi tua! Inzaghi vince in casa del suo ex Brescia sotto la grandine ed è a un passo dalla promozione col Pisa

StrettoWeb

L’ha ottenuta a Benevento, l’ha sfiorata con Brescia e Reggina e ora è pronto a riprendersela. Oggi, proprio in casa della sua ex squadra, fa sua una vittoria che lo manda praticamente a un passo dalla Serie A. Successo pesantissimo per il Pisa di Pippo Inzaghi, che vince di misura sotto la grandine e Brescia e – a quattro giornate dal termine e con un +9 sullo Spezia terzo – è praticamente a un passo dalla promozione in Serie A, che potrebbe arrivare già nel prossimo turno.

Solita partenza sprint della squadra toscana, che passa con Tramoni al 12′ dopo un gol annullato al 3′ dal Var. A metà primo tempo, gara sospesa dall’arbitro per la forte grandinata caduta sul manto erboso del “Rigamonti”. Dopo una decina di minuti, la gara riprende e il primo tempo si chiude sullo 0-1. E’ a fine gara, al 79′, che il Pisa trova il raddoppio con Toure. A nulla serve l’1-2 di Juric al 94′. Pippo Inzaghi è pronto a far esplodere tutta la sua incontenibile gioia, strozzata ancora in gola – probabilmente – da quel gol di Canotto in Reggina-Ascoli.

Oggi, in ben altre condizioni, con una società seria e competente, l’allenatore si sta meritatamente prendendo le sue rivincite, dimostrando a tutti come sia un vero “mostro” della Serie B. E giovedì 1 maggio, in caso di passo falso dello Spezia, può già esultare.

Risultati Serie B, 35ª giornata

Venerdì 25 aprile

Ore 12.30

Frosinone-Spezia 2-2

Sabato 26 aprile

Ore 15.00

Bari-Modena 1-2

Brescia-Pisa 1-2

Carrarese-Sampdoria 1-0

Reggiana-Cittadella 2-1

Salernitana-Cosenza 3-1

Ore 18.00

Cremonese-Mantova

Ore 20.30

Cesena-Sassuolo

Domenica 27 aprile

Ore 15.00

Catanzaro-Palermo

Sudtirol-Juve Stabia

Classifica Serie B

Sassuolo 75* Pisa 69 Spezia 60 Cremonese 53* Juve Stabia 50* Catanzaro 48* Palermo 45* Bari 44 Modena 44 Cesena 44* Carrarese 41 Frosinone 39 Mantova 37* Salernitana 36 Brescia 35 Sudtirol 35* Sampdoria 35 Reggiana 35 Cittadella 35 Cosenza 27 (-4)

*una partita in meno

Prossimo turno Serie B, 36ª giornata

Giovedì 1 maggio

Ore 12.30

Juve Stabia-Catanzaro

Ore 15.00

Cosenza-Bari

Mantova-Cesena

Modena-Reggiana

Palermo-Sudtirol

Pisa-Frosinone

Sampdoria-Cremonese

Spezia-Salernitana

Ore 17.15

Cittadella-Brescia

Ore 19.30

Sassuolo-Carrarese

