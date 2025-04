L’odissea in un venerdì senza Ponte sullo Stretto, caos agli imbarchi di Messina e Villa. La testimonianza: “2 ore per attraversare 3km”

StrettoWeb

E’ bastato un venerdì d’aprile per scatenare il caos. Ma non è storia rara, non è storia nuova. E’ abbastanza frequente e basta, appunto, poco. Basta poco per il caos agli imbarchi di Villa San Giovanni e Messina. Sarà il weekend, sarà chi è già in vacanza anticipata, sta di fatto che non è possibile – nel 2025 – metterci quasi due ore per attraversare tre chilometri di mare. Già: tre chilometri. E’ l’odissea in un venerdì senza Ponte sullo Stretto, alla faccia di chi dice – come Elly Schlein tempo fa, proprio dal traghetto – che bastano venti minuti. Certo: venti minuti di attraversata. Peccato che nessuno abbia mai messo in dubbio le tempistiche. Esiste, però, un prima e un dopo. Sulla terraferma. Ed è lì che si scatena il caos.

La testimonianza odierna è lampante: arrivo all’imbarco di Messina alle ore 14.30, in attesa del traghetto delle 14.40. Ma c’è il caos, è pieno di mezzi, tra auto e bus. Così il traghetto delle 14.40 si riempie e non c’è posto per tutti. I viaggiatori scendono dall’auto, imprecano, cercano di capire che succede. Succede quello che succede spesso. La nave parte davanti agli occhi incazzati di tanti. “E la prossima nave quando è?”, chiede qualcuno al personale di terra. “Alle ore 15.20”. rispondono. Bene, 40 minuti di attesa. E menomale che c’è la possibilità di mangiare nella rosticceria agli imbarchi. Un arancino, quantomeno, consolazione per l’attesa.

Così arriva il traghetto delle ore 15.20. Traversata, nei tempi previsti, ma almeno dieci minuti ad uscire, anche perché pure questa nave è piena. E’ finita? No, nient’affatto. Anche a Villa San Giovanni è caos, in entrata e in uscita. Arrivo a Villa alle ore 15.45, uscita dal Porto di Villa alle ore 16.10. Questo è quanto. Praticamente, dalle ore 14.30 al Porto di Messina, l’arrivo a Villa è per le 16.10. Quasi due ore. Quasi due ore per attraversare tre chilometri di mare. Con il Ponte sullo Stretto ci vorrebbero tre minuti, ma non spiegatelo a chi non vuole capire. Tanto si renderà conto e poi si nasconderà.

