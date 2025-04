Milano è l’11ª città con più milionari al mondo | CLASSIFICA e DETTAGLI

StrettoWeb

Buone notizie per Milano. Il capoluogo della Lombardia è un punto di riferimento per i milionari: in dieci anni, dal 2014 al 2024, sono aumentati del 24%. A livello mondiale il capoluogo lombardo è salito all’11° posto nella classifica delle 50 metropoli in grado di attrarre più ricchi e super ricchi stilata da Henley &Partners. E con i suoi 115 mila milionari e 17 miliardari è la terza tra le città europee. A favorire Milano – spiega “Il Corriere della Sera” – è stata sicuramente la flat tax per i nuovi residenti ad alto reddito, introdotta nel 2017, ma anche la sua attrattività come luogo per il business e la notorietà internazionale come città della moda, del lusso e del design.

La classifica

Ecco la graduatoria (dati in migliaia):

New York (USA) – 384,5 San Francisco Bay Area (Usa) – 342,4 Tokyo (Giappone) – 292,3 Singapore (Singapore) – 242,4 Los Angeles (Usa) – 220,6 Londra (Regno Unito) – 215,7 Parigi (Francia) – 160,1 Hong Kong (Hong Kong) – 154,9 Sydney (Australia) – 152,9 Chicago (USA) – 127,1 Milano (Italia) – 115 Pechino (Cina) – 114,3 Osaka-Kyoto-Kobe (Giappone) – 112,2 Shanghai (Cina) – 110,5 Toronto (Canada) – 108,4

