Messina, in consiglio comunale passano tutti i punti all’ordine del giorno

Il Consiglio comunale di Messina si è svolto, in seduta ordinaria, per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula si sono svolti in maniera tranquilla con tutti gli ordini del giorno che sono passati a maggioranza. Approvato dalla massima assise cittadini il “riconoscimento della spesa ai sensi dell’art. 191, comma 3, con le modalità di cui all’art. 194, comma 1 lett. e) del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. – Lavori di somma urgenza – Art. 140 del decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii. – “Al fine di mitigare la situazione di pericolo e di pregiudizio per la pubblica incolumità dovuta agli eventi alluvionali del 28/03/2025”.

Ok anche alle varie proposte di deliberazione di riconoscimento debiti fuori bilancio; passa l’adozione dell’aggiornamento per l’anno 2024 del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi dell’art. 10 comma 2 della legge 353/2000 e s.m.i. “Legge quadro in materia di incendi boschivi” – Eventi incendiari 2024.

