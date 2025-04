Messina: in consiglio comunale Mirko Cantello lascia la Dc e passa al gruppo misto

StrettoWeb

Le elezioni provinciali a Messina hanno lasciato enormi strascichi. Mirko Cantello, dopo essere stato sospeso dai vertici della Democrazia Cristiana, in quanto accusato di aver votato un’altra lista, ha deciso di lasciare il gruppo in consiglio comunale e di passare al misto. In sostanza, il vicepresidente vicario del consiglio comunale non avrebbe votato per il collega Caruso.

I vertici del partito di Totò Cuffaro hanno deciso appunto la sospensione di Cantello da ogni attività di Partito ed anche al deferimento al Collegio dei Probi Viri.

