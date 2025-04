Lega Calabria, Bruno Caridi nuovo Commissario Regionale Giovani

StrettoWeb

Non c’è che dire, la Lega in Calabria sta cambiando completamente pelle. Un Partito che si sta davvero trasformando con la nomina del Commissario Regionale Mancuso, di quelle dei Commissari Provinciali e Cittadini, dei Responsabili dei Dipartimenti. Oggi è arrivata anche la nomina del nuovo responsabile regionale dei Giovani Bruno Caridi.

La soddisfazione di Caridi

Dalle prime parole trapela emozione, ma anche grande determinazione, entusiasmo ed idee molto chiare sugli obiettivi da perseguire:“sono davvero emozionato per la nomina ricevuta e, per questo, desidero esprimere tutta la mia gratitudine a tutto il partito, al nostro Leader e Ministro Matteo Salvini, al Commissario Regionale Mancuso e al Commissario per la Provincia di Reggio Calabria Mattiani per la fiducia e la stima che hanno riposto in me. Avverto il grande senso di responsabilità che questo nuovo ruolo comporta, ma sono pronto a lavorare sin da subito a costruire, insieme a tutti i ragazzi delle Province calabresi, una squadra forte e ben radicata sul territorio, che riesca a dare continuità e supporto al grande lavoro che il nostro Partito sta facendo in ambito regionale. Sono fermamente convinto che i grandi investimenti che la Lega sta facendo in Calabria e quelli che ha in programma, grazie all’attenzione che il Ministro Salvini sta riservando al nostro territorio, riusciranno finalmente a modernizzare la nostra Regione sul piano Infrastrutturale. Penso alla S.S. 106 Jonica, al Ponte sullo Stretto, alla Trasversale delle Serre, agli investimenti per la sicurezza stradale, alla Limina, all’alta velocità e a tanto altro ancora. Non vanno dimenticati, inoltre, le importanti risorse che il nostro Ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara ha destinato alla Calabria per la realizzazione di asili nido, mense scolastiche e palestre. Insomma un Partito che in Calabria dimostra grande attenzione. Noi giovani della Lega Calabria saremo presenti con il nostro contributo di idee, proposte e con tutto il nostro supporto”.

Le parole di Mancuso

Grande la soddisfazione espressa dal Commissario Regionale Mancuso e dal Commissario per la Provincia di Reggio Calabria Mattiani:“la scelta di Bruno Caridi quale nuovo Commissario Regionale Giovani della Lega Calabria non è certamente casuale. Si tratta di un giovane di assoluto valore, che sta dimostrando grandi capacità e spiccate competenze e che nel nostro modo di intendere la politica rappresentano un valore aggiunto. Riponiamo in Bruno grande fiducia e importanti aspettative, perché siamo convinti che con le Sue doti saprà sin da subito riorganizzare il futuro della nostra classe dirigente. A Lui auguro un affettuoso buon lavoro”.

Le parole di Mattiani

Sulla stessa linea il Consigliere Mattiani: “La nomina di Bruno Caridi a Commissario Regionale dei Giovani della Lega Calabria mi rende particolarmente orgoglioso e soddisfatto. Un ragazzo brillante, preparato e altrettanto determinato. In Calabria il nostro partito, specie in una fase come questa ove è grande lo sforzo che tutti insieme stiamo portando avanti per dargli una struttura forte sul territorio, ha bisogno di gente come Lui. Conoscendo Bruno molto bene, tutta la Sua tenacia e la Sua capacità di fare squadra, sono convinto che non appena ricevuta la nomina si sarà già messo in moto per programmare i primi giorni del Suo mandato. Noi gli staremo vicino e lo supporteremo, convinti delle Sue capacità e della bontà della scelta fatta. Congratulazioni e buon lavoro al neo Commissario Regionale Giovani della Lega Calabria.”.

