Lega Calabria, che confusione: il nazionale “blocca” la nomina di Bruno Caridi, ecco cosa è successo

Caos all’interno della Lega in Calabria. Bruno Caridi (figlio del Consigliere Comunale della Lega di Reggio Calabria, Antonino Caridi) è stato prima nominato responsabile regionale Giovani della Lega e dopo qualche giorno è stato revocato. Mattiani e Mancuso avevano mandato nota in pompa magna per annunciare Caridi che è stata “bloccato” dal partito nazionale. Insomma, la nomina non è valida in quanto deve assegnata direttamente dai vertici nazionali e non dal partito regionale. In sostanza, Mattiani e Mancuso hanno dato un ruolo che non è di loro competenza e quindi è arrivato lo stop anche se, a meno di soprese, il commissario regionale dovrebbe essere proprio Caridi.

Tanti malumori interni

In generale, il partito guidato da Matteo Salvini sta vivendo un momento non particolarmente felice in riva allo Stretto: negli scorsi mesi ha accolto l’ingresso nel partito del consigliere regionale Giuseppe Mattiani, proveniente da Forza Italia, e soprattutto dei consiglieri comunali Armando Neri e Mario Cardia, che sono stati fedelissimi del sindaco Giuseppe Falcomatà, di cui Neri è stato addirittura vicesindaco sia a Palazzo San Giorgio che a Palazzo Alvaro, entrambi protagonisti della campagna elettorale del Pd con lo slogan “Reggio non si Lega” nell’autunno 2020. La nomina di Mattiani a coordinatore provinciale e quella di Neri a coordinatore cittadino ha provocato tantissimo malumore nei militanti storici del Carroccio.

