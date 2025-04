Inter-Roma, l’ultima giravolta della Lega: ora sabato si può giocare! Spunta l’ipotesi deroga

StrettoWeb

Inter-Roma è stata rinviata per i funerali di Papa Francesco, così come ogni altra manifestazione sportiva prevista per sabato 26 aprile. Anzi no. Il calcio italiano sta vivendo una situazione surreale da ieri, giorno della morte di Papa Francesco, a causa delle scellerate e incomprensibili decisioni della Lega e del Coni che hanno deciso, infischiandosene dei danni a tifosi e società di qualsiasi livello e sport, di fermare lo sport, in un Paese Laico.

Non contenti, lo stesso stop è arrivato per sabato 26 aprile, giorno dei funerali. Nessuna manifestazione sportiva prevista. Peccato che per l’Inter, ancora in corsa su tre competizioni (Campionato con rischio di spareggio a fine maggio, Coppa Italia e Champions League), sia letteralmente impossibile trovare un buco in cui inserire una partita da rinviare a ‘data da destinarsi’.

Inizialmente si era pensato di far slittare la gara a domenica, seppur l’Inter avrebbe perso un giorno di riposo rispetto alla gara di Champions League contro il Barcellona che giocherà mercoledì sera (i catalani giocheranno addirittura di venerdì!). Dopo un lungo confronto fra Lega e club nerazzurro, secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, sarebbe spuntata l’ipotesi della deroga: Inter-Roma si giocherebbe sabato alle ore 20:45. Si attende il comunicato ufficiale della Lega che, vista la situazione, potrebbe riservare ancora qualche altra sorpresa…

