Inter-Roma: deroga sì, deroga no. C’è l’ufficialità, ecco data e orario

Forse, perchè in questa situazione capirci qualcosa è davvero un’impresa ardua, è arrivata la decisione finale. Sabato non ci sarà alcuna manifestazione sportiva. La decisione di rinviare qualsiasi partita di calcio e qualunque match di qualsiasi altro sport è stata confermata in toto. Mancava solo l’ufficialità riguardante Inter-Roma e una possibile deroga per giocare sabato alle 20:45, in modo da concedere ai nerazzurri un giorno extra di riposo vista dell’impegno di Champions League di mercoledì contro il Barcellona.

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, la suddetta deroga sarebbe stata rifiutata dall’Inter stessa che avrebbe accettato di giocare domenica 27 aprile alle ore 15:00. Slitta a domenica anche Como-Genoa, prevista alle ore 12:30. Si giocherà, invece, lunedì 28 aprile alle ore 20:45 Lazio-Parma, per ragioni di ordine pubblico. La conferma è arrivata tramite comunicazione ufficiale dalla Lega Serie A.

