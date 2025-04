Inchiesta Ducale, Falcomatà: “attaccati e accusati troppo frettolosamente. Avete chiesto le dimissioni, ma…”

StrettoWeb

In apertura di consiglio comunale oggi, lunedì 14 aprile, il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà è voluto intervenire sull’inchiesta Ducale, in merito agli ultimi aggiornamenti. “Si è arrivati al terzo ‘no’ e la situazione va delineata. Per questo noi confermiamo la fiducia verso i nostri rappresentanti istituzionali, che forse troppo frettolosamente sono stati accusati, proprio in questa aula. Nella seduta del 15 luglio, me lo ero appuntato, i toni erano abbastanza alti, decisi, convinti di quello che sarebbe successo nella nostra città. Abbiamo letto una accorata lettera di un gruppo consiliare che abbandonò l’aula; abbiamo atteso l’arrivo di una commissione d’accesso; abbiamo ascoltato la richiesta di dimissioni; abbiamo ascoltato degli attacchi nei confronti di alcuni consiglieri comunali definiti ipocriti”, ha detto il primo cittadino.

“L’aula del Consiglio, per carità, è un luogo in cui si discute e ci si confronta. Poi ognuno lo fa con il proprio stile. Rilevo tuttavia che, a diversi giorni di distanza dalle notizie diffuse, nessuno ha inteso dire qualcosa di diverso rispetto a quanto smentito, sia in questa aula che fuori, attraverso articoli ed editoriali di giornalisti e opinionisti. Manca la capacità di fare autocritica e, se non siamo capaci di andare in questa direzione, è facile dire tutto”, ha aggiunto.

