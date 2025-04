Reggio Calabria, il gruppo R.E.D.: “Boban ad Arghillà sia simbolo di riscatto per tutto il quartiere”

StrettoWeb

“L’inaugurazione del murales antirazzista realizzato dalla Città Metropolitana con Unar in occasione dell’importante evento Il Calcio è Arte, alla presenza tra gli altri dell’ex campione del Milan Boban, di Ariedo Braida ed Alessandro Alciato, deve essere simbolo di un riscatto sociale in cui la politica tutta ci deve mettere faccia, cuore e fatti concreti”. Queste le dichiarazioni dei consiglieri Comunali del Gruppo R.E.D., Carmelo Versace, Antonino Castorina e Filippo Burrone. “Nei giorni scorsi il sindaco Falcomatà ha firmato un’ordinanza di sgombero in relazione a tutta una serie di alloggi occupati in modo illecito “in una logica di cooperazione tra le varie entità governative e locali, stabilendo un protocollo per future azioni simili e delineando misure preventive per evitare il ripetersi di situazioni simili”, spiegano i consiglieri del Gruppo R.E.D.

“L’amministrazione Falcomatà – hanno dichiarato Versace, Castorina e Burrone – ha messo in campo una lunga serie di progettualità che puntano ad offrire servizi e luoghi di aggregazione sociale, culturale, sportiva, ma anche servizi come poli sanitari e presìdi di sicurezza, ad un complesso urbano composto dalla stragrande maggioranza di cittadini onesti e laboriosi. Ultimamente, anche in relazione al regolamento del servizio taxi, abbiamo previsto una speciale scontistica per chi si dovesse recare in questa parte della città”.

“Al netto delle passerelle e degli annunci – concludono i consiglieri – è evidente che serve un approccio integrato e multisettoriale, che metta insieme tutti gli Enti che hanno competenza sia sul piano del rispetto delle regole che per ciò che riguarda gli aspetti sociali legati allo sviluppo ed ai servizi. L’idea dell’Amministrazione comunale – concludono i consiglieri RED – è quella di procedere ad una delocalizzazione graduale delle famiglie che occupano abusivamente gli alloggi e l’ordinanza va in questa direzione, per avviare gradualmente un processo di integrazione e smantellare il ghetto che si è creato in questi anni, migliorando i servizi e restituendo al quartiere le condizioni di decoro e di sicurezza che la comunità merita, in modo tale da valorizzare il panorama e le caratteristiche che questa parte di Reggio Calabria rappresenta”.

