Reggio Calabria, inaugurato il murales anti-razzista ad Arghillà: ospite speciale Zvonimir Boban

E’ stato inaugurato oggi, lunedì 31 marzo, il murales anti-razzista ad Arghillà Nord, quartiere di Reggio Calabria. L’iniziativa, che è della Città Metropolitana, è stata promossa in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale” che vede l’Ente al fianco di Unar, del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027, dell’Ue e del Ministero del Lavoro. L’opera di street-art, come si può vedere dalle foto a corredo, sorge a ridosso di un campo di calcio, voluto dal Comune di Reggio Calabria dopo la bonifica di un’area letteralmente abbandonata e relegata a discarica abusiva.

Per la precisione, il murales è stato inaugurato sul campetto di Modenelle ad Arghillà nord, proprio di fronte al murales, “accompagnato” da una partita di calcio della Polisportiva “Arghillà a Colori”, la squadra promossa dal Csi di Reggio Calabria. A dare il calcio d’inizio, Zvonimir Boban, presente questa mattina sullo Stretto per l’evento legato alle iniziative del ciclo “Il Calcio è Arte”.

