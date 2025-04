Boban a Reggio Calabria: non solo Arghillà, l’ex Milan visita anche i Bronzi al Museo | FOTO

StrettoWeb

Soggiorno intenso a Reggio Calabria per Zvonimir Boban. L’ex calciatore e dirigente del Milan ieri è stato presente all’incontro legato alle conferenze dell’iniziativa “Il Calcio è Arte”, spostandosi poi nel pomeriggio ad Arghillà per l’inaugurazione del murales anti-razzista. Ma non solo. Boban ne ha approfittato anche per una visita al Museo Archeologico, con l’immancabile ingresso nella sala dove sono custoditi i Bronzi. A darne notizia, sulla propria pagina Facebook, lo stesso MArRC.

“Il campione ed ex stella del Milan Zvonimir Boban e il noto giornalista sportivo Alessandro Alciato hanno fatto visita al MArRC, immergendosi nella storia millenaria della Magna Grecia e ammirando da vicino i magnifici Bronzi di Riace. Un incontro tra sport, cultura e identità, a dimostrazione di come il passato e il presente possano dialogare attraverso l’arte e i suoi valori senza tempo”, si legge.

