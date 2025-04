I gruppi folk italiani a Reggio Calabria: Museo, Bronzi e passeggiata in città in occasione dell’Assemblea Nazionale UFI

StrettoWeb

Così come annunciato qualche giorno fa, quest’anno i gruppi folk di tutta Italia si sono riuniti a Reggio Calabria, in occasione dell’Assemblea Nazionale dell’Unione Folclorica Italiana, guidata dal Presidente Nazionale Beniamino Meloni. L’ultima volta di Reggio “capitale” del folclore era stata 20 anni fa, a Scilla. Questa volta, luogo dell’evento è stato Bagnara Calabra. Al Grand Hotel Victoria, i rappresentanti dei gruppi di tutta Italia – da nord a sud – si sono ritrovati per una due giorni intensa (4 e 5 aprile). Non solo lavori assembleari, tuttavia, bensì anche balli e musica (ovviamente), buona cucina e giro in città.

I gruppi folk reggini, infatti, hanno fatto da “ciceroni” agli altri gruppi italiani, portandoli in giro per Reggio a visitare i Bronzi, il Museo e non solo. Un’ottima occasione anche per far conoscere la città a chi non c’era mai stato, con l’obiettivo di farne scoprire le bellezze. La gestione è stata affidata ai gruppi folk calabresi: “I Peddaroti” di Reggio Calabria, “La Ginestra” di San Salvatore, gli “Agatini” di Cataforio, “Magna Graecia” di Isola Capo Rizzuto e “Città di Castrovillari”. Il tutto attraverso il grande impegno del Consigliere nazionale dell’UFI, Eugenio Alampi, che è anche il Presidente del gruppo folk “I Peddaroti”.

Tutto si è svolto nel migliore dei modi, senza intoppi. Una due giorni di successo, tra organizzazione, momenti spensierati e lavori assembleari. I gruppi folk ospitati sono rimasti contenti e anche da parte dei gruppi calabresi è tanta la soddisfazione per un evento ben riuscito. All’interno dello stesso, tra l’altro anche una menzione speciale: il 5 aprile, il sabato dell’Assemblea e poi della cena di gala, avrebbe compiuto 80 anni Pippo Puglisi, tra le figure più attive all’interno della Federazione, scomparso qualche anno fa e ricordato ancora con tanto affetto dai “Peddaroti”, gruppo di cui era Presidente onorario. Per l’occasione, è stata realizzata una torta, con tanto di candeline spente dall’attuale Presidente Eugenio Alampi. Un momento senza dubbio bello e allo stesso tempo commovente.

