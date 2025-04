I gruppi folk di tutta Italia arrivano a Reggio Calabria: l’Assemblea Nazionale dell’UFI torna a riunirsi sullo Stretto, a 20 anni dall’ultima volta

StrettoWeb

L’Assemblea Nazionale dell’Unione Folclorica Italiana – guidata dal Presidente Nazionale Beniamino Meloni – torna a riunirsi a Reggio Calabria, a 20 anni dall’ultima volta (nel 2005 si svolse a Scilla). Adesso l’appuntamento è previsto per sabato 5 aprile, al Grand Hotel Victoria di Bagnara, in occasione della 44ª edizione. La gestione è a cura dei gruppi folk “I Peddaroti” di Reggio Calabria, “La Ginestra” di San Salvatore, gli “Agatini” di Cataforio, “Magna Graecia” di Isola Capo Rizzuto e “Città di Castrovillari”. Saranno presenti i gruppi folk nazionali da ogni parte d’Italia, tutti in provincia di Reggio Calabria per un weekend. La riunione è l’occasione, oltre che per svolgere i lavori assembleari ordinari, anche per interagire e confrontarsi con i gruppi di tutta Italia, dall’estremo nord alla Sicilia.

Da sottolineare il grande impegno del Consigliere nazionale dell’UFI, Eugenio Alampi, che è anche il Presidente del gruppo folk “I Peddaroti”, il quale ha contribuito affinché quest’anno l’assemblea si svolgesse a Reggio. E proprio in merito alle personalità reggine – dal momento che l’assemblea si svolgerà sullo Stretto – non si può non menzionare Pippo Puglisi, tra le figure più attive all’interno della Federazione, scomparso qualche anno fa e ricordato ancora con tanto affetto dai “Peddaroti”, gruppo di cui era Presidente onorario.

