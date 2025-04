Funerali Papa, Don Orazio Tornabene: “Francesco uomo di carità incarnata” | VIDEO

StrettoWeb

Una folla commossa a Roma di oltre 200 mila fedeli ha partecipato alle esequie di Papa Francesco, presiedute dal Cardinale Re, che ne ha ricordato l’instancabile invito alla pace: “La guerra è solo distruzione e morte. Supplichiamo che si trovi la pace, fondata su una giustizia onesta e sincera”. Piazza San Pietro è stata avvolta da un prezioso silenzio. I rappresentanti della Chiesa universale e delegazioni da tutto il mondo tra i presenti ai funerali del Santo Padre Francesco, voce dei senza voce e profeta di pace.

Oltre al Cardinale Paolo Romeo, acese e arcivescovo emerito di Palermo, e al vescovo di Acireale Antonino Raspanti, presidente della CESi, ha concelebrato anche Don Orazio Tornabene, direttore della Caritas diocesana, che ha sottolineato: “Essere qui è un impegno a raccogliere il suo testimone. Da Roma portiamo un messaggio chiaro: non possiamo restare indifferenti alla carità incarnata dal Papa”. Il feretro di Francesco, al termine della celebrazione, ha lasciato il sagrato di San Pietro ed è stato accompagnato in corteo nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la sepoltura.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.