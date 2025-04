Funerali Papa Francesco, grande commozione a San Pietro | FOTO

StrettoWeb

La processione di cardinali e vescovi ha introdotto l’inizio della messa esequiale per Papa Francesco, sul sagrato della Basilica di San Pietro. La Liturgia Esequiale è concelebrata in primo luogo dai cardinali e dai patriarchi delle Chiese Orientali, e presieduta dal decano del Collegio cardinalizio, cardinale Giovanni Battista Re. In tutto, secondo l’ordine di servizio, i concelebranti sono 970, tra cardinali (220) e vescovi e sacerdoti (750). Sul sagrato della Basilica è presente anche l’icona mariana della Salus Populi Romani, tanto cara al Pontefice defunto. Al termine della solenne Celebrazione Eucaristica hanno luogo l’Ultima Commendatio (ultima raccomandazione) e la Valedictio (commiato). Il cardinale vicario per la diocesi di Roma guida la supplica della Chiesa di Roma. Quindi i patriarchi, gli arcivescovi maggiori e i metropoliti delle Chiese metropolitane “sui iuris” orientali cattoliche, si recano davanti al feretro per la supplica delle Chiese Orientali. Poi il cardinale decano asperge con l’acqua benedetta la salma del Pontefice defunto e la incensa. Il feretro di Papa Francesco viene quindi traslato su una ‘papamobile’ per le vie di Roma fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore per la sepoltura e la tumulazione.

Un lungo applauso sta accompagnando l’uscita del feretro di papa Francesco dalla Basilica di San Pietro. I fedeli hanno visto le immagini sui maxischermi. Il feretro è portato spalla dai sediari. La bara di Papa Francesco è arrivata a Piazza San Pietro accolta da un lungo e commosso applauso dei fedeli a Piazza San Pietro. Verrà adagiata su un tappeto sul sagrato dove a breve cominceranno i funerali.

“Viva il Papa”, ha scandito timidamente una donna. “Francesco”, ha poi gridato un altro gruppo, mentre qualcuno, tra laici e religiosi, faceva il segno della croce, asciugando le lacrime. Nel silenzio caduto sulla piazza dopo gli applausi – rotto solo dai canti sacri – si possono infatti sentire alcune persone piangere.

Papa: circa cinquemila i concelebranti, 220 cardinali

Sono circa cinquemila tra cardinali, vescovi e sacerdoti, coloro che concelebrano la messa esequiale di Papa Francesco. I cardinali presenti sul sagrato di Piazza San Pietro e concelebranti sono 220. A presiedere la messa è il cardinale decano Giovanni Battista Re.

Il capo della Chiesa ucraina concelebra il funerale del Papa

Sul sagrato di Piazza San Pietro, in attesa dei funerali di Papa Francesco, c’è il Capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, Sviatoslav Shevchuk, che sarà concelebrante e parteciperà alla supplica finale delle Chiese cattoliche orientali.

Media, Trump e Zelensky si sono visti prima del funerale

Donald Trump e Volodymyr Zelensky si sono incontrati prima del funerale di Papa Francesco, secondo quanto riferito a Sky News da fonti vaticane. I due hanno anche concordato di incontrarsi più tardi oggi dopo il funerale, hanno aggiunto le fonti.

Zelensky sul sagrato per i funerali di papa Francesco

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, vestito di nero, è arrivato sul sagrato di piazza San Pietro per partecipare al funerale di papa Francesco.

Cortei di berline nere e lampeggianti per le vie di Roma

Cortei di berline e furgoni neri, scortati da auto delle forze dell’ordine con sirena e lampeggiante, con gli elicotteri che vigilano dall’alto. È lo spettacolo che si godono i turisti e i curiosi in corso Vittorio Emanuele a Roma, l’arteria principale che dal centro porta in Vaticano, sotto un cielo limpido e un bel sole primaverile. I marciapiedi sono transennati. Dietro le transenne, nelle prossime ore si assieperanno i fedeli per assistere al passaggio del corteo funebre del Papa. La gente prova a indovinare quale capo di stato sia seduto dietro i vetri oscurati. L’unico che viene riconosciuto è il presidente Mattarella, per le bandiere tricolore e del Quirinale. Il corteo funebre partirà dalla basilica di San Pietro e uscirà dal Vaticano da un ingresso secondario, la porta del Perugino. La bara di Francesco sarà sulla Papamobile, seguita da alcune auto con i cardinali. Il pubblico non potrà seguire il corteo, dovrà rimanere dietro le transenne. La papamobile procederà a passo d’uomo, per permettere a tutti di vedere la bara. L’ultimo viaggio di Francesco attraverserà corso Vittorio Emanuele, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, il Colosseo, via Labicana, via Merulana, fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Qui il pontefice sarà inumato, in un sepolcro semplice di marmo bianca con la scritta “Franciscus” e una riproduzione della sua croce pettorale.

Forte presenza leader latinoamericani ai funerali del Papa

Il solenne saluto a Papa Francesco ha riunito in Vaticano un’ampia presenza internazionale, con la partecipazione di esponenti di spicco dell’America Latina. È presente il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, accompagnato dalla moglie Janja, e il presidente argentino Javier Milei, che è giunto a Roma con la sorella Karina, segretaria generale della presidenza, e diversi ministri. Partecipano, inoltre, i presidenti dell’Honduras, Xiomara Castro, dell’Ecuador, Daniel Noboa, e della Repubblica Dominicana, Luis Abinader, accompagnato dalla moglie, Raquel Arbaje, e dal presidente della Camera dei Deputati, Alfredo Pacheco. Cuba ha inviato il vicepresidente Salvador Valdés Mesa e il Messico è presente attraverso la ministra degli Interni, Rosa Icela Rodríguez, in rappresentanza della Presidente Claudia Sheinbaum, mentre la Colombia ha inviato una delegazione guidata dalla First Lady Verónica Alcocer e dalla ministra degli Esteri Laura Sarabia. Dal Cile partecipano il cancelliere Alberto van Klaveren, il presidente del Senato, Manuel José Ossandón, e il presidente della Camera dei Deputati, José Miguel Castro, mentre il Guatemala è rappresentato dal ministro della Cultura e dello Sport, Liwy Grazioso. Per il Perù, Panama e Uruguay sono presenti i ministri degli Esteri, Elmer Schialer, Javier Martínez-Acha e Mario Lubetkin, mentre il Paraguay è rappresentato dal presidente della Camera dei Deputati, Raúl Latorre. Il Venezuela ha inviato una delegazione guidata dal ministro degli Esteri Yván Gil e dal sindaco di Caracas, Carmen Teresa Meléndez.

Papa: questore Roma chiede un minuto di silenzio a operatori

Il questore di Roma Roberto Massucci ha chiesto via radio a tutti gli operatori di osservare un minuto di silenzio per l’ingresso del feretro di Papa Francesco a San Pietro. Il momento di raccoglimento è stato osservato anche nella Sala operativa della Questura.

