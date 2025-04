Elezioni provinciali, in Sicilia il giorno dello spoglio: grande attesa a Messina

StrettoWeb

Elezioni di secondo livello per le province in Sicilia dove, nella giornata di ieri, hanno votato consiglieri e sindaci dei comuni siciliani. A Palermo saranno eletti i 18 componenti del consiglio metropolitano; identico numero per il Consiglio di Catania. A Messina, invece, l’assemblea di Palazzo dei Leoni sarà composta da 14 componenti. Questi, invece, i numeri dei consigli nei Liberi consorzi: Agrigento, 12 consiglieri provinciali da eleggere; Caltanissetta, 10; Enna, 10; Ragusa, 12; Siracusa, 12; Trapani, 12. Le elezioni di secondo livello si celebrano per la prima volta in Sicilia a distanza di dieci anni dall’abolizione delle province.

La situazione a Messina

Al via lo spoglio nell’unico seggio allestito a Palazzo dei Leoni, sede della Città metropolitana di Messina. Si tratta di elezioni di secondo livello non aperte ai cittadini: voteranno, infatti, solo sindaci e consiglieri comunali eletti. I partiti che hanno presentato la lista sono Sud chiama Nord, Democrazia Cristiana, Forza Italia, Partito Democratico, Fratelli d’Italia, Lega e Grande Sicilia.

In corso spoglio provinciali, a Palermo 90,83% affluenza

Sono in corso le operazioni di spoglio per le elezioni dei rappresentanti dei liberi consorzi comunali nei 9 seggi costituiti in Sicilia. L’affluenza alle urne, nella città metropolitana di Palermo, aggiornata alle 22 di ieri sera, ora di chiusura delle urne, è stata di 1011 votanti su 1113 elettori, ossia il 90,83%.

Enna, Falcone (FI): “tradita alleanza centrodestra da segretaria Lantieri”

“Il risultato delle Provinciali a Enna è stato chiaramente condizionato da alleanze innaturali e dal consociativismo non più occulto che, purtroppo, caratterizza la gestione di Forza Italia in quel territorio. Il candidato del centrodestra Rosario Colianni è stato penalizzato dai voti disgiunti, nelle schede con preferenze FI, in favore del candidato della sinistra Capizzi. Più volte abbiamo segnalato la situazione di Enna, dove purtroppo la segretaria locale Luisa Lantieri non ha mai reciso i legami con il Pd, il partito in cui militava fino a poco tempo fa. Dalla segreteria regionale non c’è stato nessun intervento in difesa della coerenza e dei valori del nostro partito“. Così l’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone, commentando l’esito delle elezioni del presidente e del consiglio del Libero consorzio di Enna.

“Porteremo la questione sui tavoli nazionali – aggiunge l’esponente azzurro – affinché il segretario Marcello Caruso non si volti più dall’altra parte rispetto ai tradimenti dell’alleanza di centrodestra e dei valori di Forza Italia. Voglio ringraziare di cuore il sindaco Colianni per la battaglia onorata con generosità e attaccamento alla coalizione di centrodestra e a Forza Italia. Lo stesso – chiosa Falcone – non ha fatto l’on. Lantieri, preferendo alla lealtà i giochi di palazzo. Al sindaco Capizzi i nostri auguri di buon lavoro”.

Trantino: “se potessi mi dimetterei dal sindaco metropolitano”

“L’abolizione delle province in Sicilia è stata un’intuizione istintiva di Crocetta, quasi per gentile concessione a Giletti che nel nome dell’antipolitica diceva che bisognava eliminarle perché inutili. Si è sbagliato assolutamente e il rimedio è stato peggiore del male: si è vissuta questa fase di vuoto politico e siamo arrivati al paradosso che mentre tanti che fanno politica cercano di assommare su di sé più cariche, io è dal primo giorno che provocatoriamente chiedo al segretario generale della Città metropolitana di trovare un modo affinché possa dimettermi da questo ruolo perché mi rendo conto di non poter essere efficiente così come spererei di essere”. Così il sindaco della città metropolitana di Catania, Enrico Trantino, a Rei Tv

Voti ponderati

Comuni di fascia A, fino a 3.000 abitanti, per un totale di 751 sindaci e consiglieri.

Comuni di fascia B, da 3.001 a 5.000 abitanti, per un totale di 220 sindaci e consiglieri.

Comuni di fascia C, da 5.001 a 10.000 abitanti, per un totale di 143 sindaci e consiglieri.

Comuni di fascia D, da 10.001 a 30.000 abitanti, per un totale di 109 sindaci e consiglieri.

Comuni di fascia E (verde), da 30.001 a 100.000 abitanti, per un totale di 25 sindaci e consiglieri.

Comuni di fascia F (viola), da 100.001 a 250.000 abitanti, per un totale di 33 sindaci e consiglieri.

