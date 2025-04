Donald Trump firma una raffica di dazi! Stangate a Cina ed Europa: tutte le cifre

StrettoWeb

Nella notte italiana è arrivata la tanto attesa firma di Donald Trump sull’ordine esecutivo relativo ai dazi sulle merci importante negli USA. “Il 2 aprile 2025 sarà per sempre ricordato come il giorno in cui l’industria americana è rinata, il giorno in cui il destino dell’America è stato reclamato e il giorno in cui abbiamo iniziato a rendere l’America di nuovo prospera. La renderemo prospera, davvero prospera“, ha dichiarato il presidente americano parlando alla nazione.

“Per decenni, il nostro Paese è stato saccheggiato, depredato, derubato e sfruttato da nazioni vicine e lontane, amici e nemici allo stesso modo. I lavoratori dell’acciaio, dell’auto, gli agricoltori e gli artigiani americani – ne abbiamo molti qui con noi oggi – hanno sofferto enormemente. Hanno assistito con angoscia mentre leader stranieri rubavano i nostri posti di lavoro, imbroglioni stranieri devastavano le nostre fabbriche e sciacalli stranieri smantellavano il nostro un tempo splendido sogno americano. – ha aggiunto Trump – Avevamo un sogno americano di cui non si sente più parlare così spesso. Se ne parlava quattro anni fa, e ora di nuovo, ma per molti anni, addirittura decenni, non se ne è sentito molto. Il nostro Paese e i suoi contribuenti sono stati derubati per più di 50 anni, ma questo non accadrà più. Non accadrà più“.

Trump ha sottolineato come gli USA sostengano costi eccessivi utili, letteralmente, a tenere in piedi alcuni Paesi: “sapete, noi sovvenzioniamo molti Paesi, li teniamo in piedi, li facciamo andare avanti. Con il Messico parliamo di 300 miliardi di dollari all’anno. Con il Canada, quasi 200 miliardi all’anno. E io dico: perché lo stiamo facendo? Perché? A un certo punto bisogna dire: dovete lavorare per voi stessi. È per questo che abbiamo grandi deficit, è per questo che abbiamo accumulato un debito enorme negli ultimi anni. E adesso non lo accetteremo più.

Attraverso barriere non tariffarie, l’Unione Europea vieta l’importazione della maggior parte del pollame americano. Capite? Loro vogliono mandarci le loro auto, vogliono mandarci di tutto, ma non prendono nulla di quello che abbiamo noi. L’Australia – e sono persone meravigliose, un Paese meraviglioso – vieta la carne bovina americana, eppure noi abbiamo importato da loro 3 miliardi di dollari di carne solo quest’anno“.

I dazi partono da un minimo del 10% fino a un massimo del 49% (Cambogia). Spicca il 34% inflitto alla Cina, il 20% all’Europa, mentre non c’è traccia della Russia (né dell’Ucraina). “Nell’Unione Europea, sono molto duri, molto, molto duri nei commerci. Sai, pensi all’Unione Europea, sembra amichevole, ma ci ingannano, è così triste vederlo. È così patetico… 39%. Gli applicheremo una tariffa del 20%, quindi li caricheremo praticamente metà“, ha dichiarato il tycoon.

Donald Trump ha annunciato che i dazi non saranno completamente reciproci: “noi li caricheremo circa la metà di quello che loro caricano a noi. Quindi i dazi non saranno completamente reciproche, avrei potuto farlo, sì, ma sarebbe stato difficile per molti paesi, non volevamo farlo. Se si lamentano, se volete che i vostri dazi sia pari a zero, allora costruite il vostro prodotto proprio qui in America, perché non ci sono dazi se costruite il vostro impianto e il vostro prodotto in America. E abbiamo visto arrivare aziende come non ne abbiamo mai viste prima.

I dazi proteggono il nostro Paese da coloro che vogliono danneggiare l’economia statunitense e molte persone stavano cercando di danneggiare l’economia degli Stati Uniti. Forse non in modo così evidente, ma stavano facendo un danno economico enorme. Ma, cosa ancora più importante, ci faranno crescere. Questi dazi ci daranno una crescita senza precedenti“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.