Domotek, il destino è nelle tue mani! Martedì Gara-3 contro Acqui Terme per la finale Playoff | TABELLONE

Mancava ‘tanto così‘. E se non possiamo farvi vedere il gesto, immaginatelo sfiorando pollice e indice. Perchè davvero, la Domotek c’era quasi riuscita. In vantaggio 0-2 e con il terzo set in bilico, i reggini stavano per assaporare la dolcezza della vittoria in trasferta su uno dei campi più difficili dell’intera Serie A3. Eppure, la pallavolo sa essere tanto dolce, quanto crudele. Acqui Terme, che fino a quel momento sembrava inghiottita fra sconforto e paura, trova la forza di riaprire la gara e si porta sull’1-2, poi sul 2-2. Tie-break decisivo, giocato fra tensione ed entusiasmo: finisce 15-13 per “La Bollente” che riapre la serie Playoff.

Resta l’amaro in bocca per i ragazzi di mister Polimeni che sono arrivati a un passo dall’ennesima impresa stagionale. Ma attenzione, i giochi non sono ancora fatti. Sarà decisiva Gara-3, partita da dentro o fuori: sarà finale o sipario. Si gioca alle 20:30, martedì 15 aprile, al PalCalafiore. La vincente affronterà Lagonegro che, in virtù del doppio 3-0 rifilato a Cagliari, è già in finale.

Risultati Semifinali Playoff Serie A3 Gara-2

Sabato 12 aprile

Ore 19:00

Cagliari-Lagonegro 0-3

Domenica 13 aprile

Ore 17:00

Acqui Terme-Domotek Volley RC 3-2

Tabellone Playoff Serie A3

