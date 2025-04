Disastro strade a Reggio Calabria, Mallamaci (Castore) scarica la responsabilità sul comune: “seguiamo solo le indicazioni di Palazzo San Giorgio”

StrettoWeb

Si è conclusa poco fa la commissione controllo e garanzia del comune di Reggio Calabria, presieduta dal presidente Massimo Ripepi, in cui è stato audito l’amministratore della società Castore, dott. Domenico Mallamaci, per il controllo degli atti amministrativi sulle attività di programmazione e manutenzione delle strade. Nella seduta odierna erano assenti i consiglieri di maggioranza, secondo quanto annunciato in un comunicato stampa 15 giorni fa. Unico presente il consigliere Nino Zimbalatti, in procinto di passare con Forza Italia.

Mallamaci: “interveniamo solo su indicazione del comune”

L’amministratore delegato di Castore, dott. Domenico Mallamaci, in commissione, ha spiegato: “gli interventi che facciamo sulle strade sono solo su indicazione del comune, non c’è nemmeno una richiesta inevasa su sistemazioni di strade. Sorical e idrorhegion? Sì, talvolta i lavori sono a loro carico e non dipendono da noi. Da evidenziare che non abbiamo responsabilità su eventuali danni a mezzi a causa di una buca o voragine”, puntualizza Mallamaci. “Sollecitazione dei consiglieri per priorità di interventi? Assolutamente no. Tra qualche giorno, inoltre, partiremo con il sistema della geolocalizzazione così il Comune sa in maniera chiara quello che stiamo facendo e dove. Il personale? 30-35 lavoratori sono passati dal tempo determinato a tempo indeterminato, abbiamo assorbito 12 dipendenti per le strade della provincia ed, inoltre, ci stiamo dotando anche di altri mezzi”, rimarca Mallamaci.

Maiolino: “la città è disastrata”

Il consigliere Antonino Maiolino, nel suo intervento, ha evidenziato: “la città è disastrata con buche che sono un pericolo per auto, moto e pedoni. La mancata manutenzione provoca anche un danno economico al comune per i vari risarcimenti ai cittadini. Castore evade tutte le richieste? Ma il comune le segnala tutte le voragini presenti nelle varie strade? A mio avviso Mallamaci sta dicendo cose gravi affermando che tutte le richieste vengono evase ma la realtà è che ci sono tantissimi disservizi”, spiega Maiolino.

Ripepi: “Falcomatà asfalterà le strade prima della campagna elettorale”

Il leader di Alternativa Popolare, Massimo Ripepi, ha detto: “mi sembra evidente che esiste un’inadempienza da parte di Palazzo San Giorgio. Nelle prossime commissioni saranno auditi il dirigente alla Manutenzione e lo stesso Mallamaci. Falcomatà asfalterà le strade prima della campagna elettorale, lo farà all’ultimo secondo, è il suo modus operandi”, puntualizza Ripepi.

Neri: “qualcosa non quadra”

Il consigliere comunale della Lega, Armando Neri, ha affermato: “faccio mie le perplessità espresse da Maiolino, è evidente che più di qualcosa non quadra. L’amministrazione comunale parla di una città risanata ma la realtà è diversa, non c’è una strada che non sia disastrata. Non possiamo sentire che va tutto bene, assolutamente no”, conclude Neri.

Zimbalatti: “serve un confronto tra assessore, dirigente e Ad di Castore”

Il consigliere comunale, Antonino Zimbalatti, evidenzia: “condivido ciò che ha detto Mallamaci. Credo che tutto possa essere chiarito con un confronto in commissione tra assessore, dirigente e Ad di Castore. Da giorni, ad esempio, c’è una fogna a cielo aperto sul viale Aldo Moro e nessuno è intervenuto. Perchè? Come mai?”.

Il confronto Milia – Mallamaci

Il capogruppo di Forza Italia, Federico Milia, chiede all’Ad Mallamaci: “quanti soldi versa il comune e la città metropolitana a Castore?”. La risposta dell’Ad: “6 milioni di euro senza l’attività di Sorical, rispetto allo scorso anno 1 milione di euro in più. Quest’anno la città metropolitana 3 milioni di euro per un totale di circa 9 milioni di euro“.

Vizzari: “incredibile l’assenza della maggioranza”

Il consigliere comunale di Forza Italia, Roberta Vizzari, afferma: “è incredibile l’assenza di maggioranza in commissione in un momento così importante. Castore? Probabile ci siano delle ingerenze che creano problemi, Mallamaci lo conosco ed è una persona molto professionale”.

