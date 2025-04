Disastro strade a Reggio Calabria, l’inutile rettifica richiesta da Mallamaci (Castore) che conferma l’articolo di StrettoWeb

StrettoWeb

Tutto ci potevamo attendere, dopo la commissione controllo e garanzia del comune di Reggio Calabria, che si è svolta questa mattina, con al centro le manutenzioni stradali, tranne che arrivasse una rettifica da parte dell’Ad di Castore, Domenico Mallamaci, sul nostro articolo, in cui abbiamo riportato fedelmente tutto ciò che è emerso dall’importante riunione. In realtà, la pec che ci è giunta in redazione, non fa altro che confermare tutto ciò che noi abbiamo riportato nel nostro testo, niente di più e niente di meno, avvalorando la bontà del nostro lavoro.

Come funziona la manutenzione stradale a Reggio Calabria

Il sistema della manutenzione stradale, a Reggio Calabria, secondo quanto ha affermato il dott. Mallamaci, è chiaro: è il servizio manutenzioni, quindi il comune, quindi Palazzo San Giorgio, a dare le indicazioni e le priorità sugli interventi da effettuare da parte di Castore, che si muove in base al prospetto dell’ufficio competente. I consiglieri comunali, durante la commissione odierna, hanno tentato di incalzare l’Ad che ha ripetuto in più occasioni che “Castore si muove in base alle indicazioni del comune” e che “non c’è nessuna pratica non evasa”. In sostanza, Mallamaci ha voluto dire: “tutto ciò che ci ha indicato l’ufficio manutenzioni del comune è stato fatto”. Da evidenziare che i vari consiglieri, Zimbalatti in particolare, ha chiesto una nuova commissione controllo e garanzia alla presenza di Mallamaci, l’assessore competente ed il dirigente del settore manutenzioni per un confronto e per capire perchè la città è disseminata di buche e voragini seppur “Castore evade tutte le richieste”.

La rettifica richiesta da Castore che conferma il nostro articolo

“Con espresso riferimento all’articolo apparso sul Vostro sito web, dal titolo “Disastro strade a Reggio Calabria, Mallamaci (Castore) scarica la responsabilità sul Comune: seguiamo solo le indicazioni di Palazzo San Giorgio”, la scrivente Società tiene a precisare che in sede di audizione odierna presso la Commissione IX il Dott. Mallamaci non ha mai citato “Palazzo San Giorgio”. Peraltro, per come correttamente riportato nel corpo dell’articolo, lo stesso dichiarava che la Castore non effettua interventi su sollecitazione di Consiglieri, ma solo su disposizione dell’Ufficio Manutenzione. In sede di audizione l’Amministratore Delegato si è limitato a relazionare in merito alle presunte inefficienze delle attività manutentive della Castore, evidenziando che le manutenzioni stradali vengono effettuate sulla base della programmazione disposta dagli uffici manutentivi del Comune e che tutte le richieste vengono evase tempestivamente”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.