Dazi Trump, la risposta dell’Europa: tariffe reciproche o accordo? 

La firma dell’ordine esecutivo che ha reso ufficiale una raffica di dazi USA per diversi Paesi del mondo ha provocato, com’era logico aspettarsi, pronte reazioni da parte dei ‘bersagli’. L’UE, per esempio, è pronta a rispondere ai dazi del 20% imposti dal presidente USA ma prima proverà a negoziare un accordo. Lo ha dichiarato Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, secondo il “Financial Times”. von der Leyen ha avvertito che il mondo “soffrirà enormemente” per le decisioni degli Stati Uniti.

Trump ha a lungo accusato l’UE di “pratiche commerciali sleali“. Ursula von der Leyen ha dichiarato giovedì che il blocco è “pronto a rispondere” ai dazi statunitensi, ma ha sottolineato che preferisce negoziare per “rimuovere le barriere rimanenti al commercio transatlantico“.

“Stiamo già finalizzando un primo pacchetto di contromisure in risposta ai dazi sull’acciaio“, ha detto durante un viaggio in Uzbekistan. “Ora ci stiamo preparando per ulteriori contromisure, per proteggere i nostri interessi e le nostre imprese se i negoziati dovessero fallire“. Il 12 aprile Bruxelles imporrà dazi su un massimo di 26 miliardi di euro di merci statunitensi in risposta ai dazi su acciaio e alluminio. Deve ancora rispondere alle tariffe del 25% sulle esportazioni di auto annunciate la scorsa settimana.

von der Leyen ha offerto un ramoscello d’ulivo a Trump, ammettendo che alcuni paesi stavano “approfittando ingiustamente” delle regole del commercio globale. Ma “cercare di utilizzare le tariffe come primo e ultimo strumento non risolverà il problema“, ha detto, avvertendo che le tariffe “danneggerebbero i consumatori di tutto il mondo” e aumenterebbero il costo di generi alimentari, farmaci e trasporti. “L’economia globale ne soffrirà enormemente“, ha aggiunto.

La von der Leyen ha promesso che l’UE “difenderà” i settori colpiti, tra cui automobili e acciaio, e proteggerà il suo mercato dalle merci oggetto di dumping costrette a uscire dal mercato statunitense. “Osserveremo anche da vicino gli effetti indiretti che questi dazi potrebbero avere, perché non possiamo assorbire l’eccesso di capacità globale né accetteremo il dumping sui nostri mercati. L’Europa ha tutto ciò di cui ha bisogno per superare la tempesta – ha dichiarato – Siamo in questo insieme. Se colpisci uno di noi, dovrai affrontare tutti noi“.

L’Australia: “non imporremo dazi reciproci”

Il primo ministro australiano, Anthony Albanese, ha dichiarato che la decisione di Trump “non è l’atto di un amico“, ma che il suo Paese non imporrà dazi reciproci. Albanese ha definito le tariffe statunitensi del tutto ingiustificate e ha dichiarato che l’Australia continuerà a fare valere le proprie ragioni per la rimozione dei dazi.

