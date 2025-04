Cosenza, ira Alvini: “danneggiati dall’arbitro. C’era Fourneau al Var, ma quando ci sono io…”

StrettoWeb

E’ amaro il ritorno di Alvini sulla panchina del Cosenza. Lupi beffati a tempo scaduto a Frosinone. A fine gara, evidente la rabbia del tecnico, che è andato a chiedere spiegazioni all’arbitro: “il gol è stato segnato oltre il recupero e l’espulsione è sembrata forzata”, ha detto in conferenza stampa. “Il Cosenza è stato danneggiato. Sapendo di Fourneau al VAR, prego Rocchi di non mandarlo più quando ci sono io perché non ci prendiamo. Oggi la partita era finita“, ha aggiunto

E sul confronto con Cosso: “ho criticato. Se dai sei minuti, la partita è finita quando la palla è a centrocampo. Il Frosinone ha meritato il pareggio alla fine per quello che si è visto, ma vincere sarebbe stato fantastico”.

