Cosenza sprecone, beffa alla nuova prima di Alvini: il Frosinone pareggia al 96′, è 2-2

Una vera beffa. La nuova prima di Alvini, dopo il ritorno in panchina a Cosenza, è una vera beffa. I rossoblu si fanno sfuggire una preziosa vittoria a Frosinone, raggiunti dai padroni di casa al 96′, praticamente a tempo scaduto, sul 2-2. Il pari serve a poco, considerando la classifica deficitaria, ma la squadra calabrese ha da recriminare anche per le tante chance fallite nella ripresa, quelle che avrebbero potuto permettere di chiudere il match. Rimpianti anche per il rosso a Kourfalidis, entrato da pochi secondi; episodio che ha dato coraggio ai ciociari.

La partita

Gara vivace, sia in un primo tempo ricco di gol, che nella ripresa. Il match si sblocca al 23′, con il vantaggio ospite: azione manovrata da dietro, costruzione passando per la fascia destra, palla dentro e Artistico si fa trovare pronto, piazzando facilmente in quello che è un rigore in movimento. E’ 0-1. C’è, però, la reazione del Frosinone, anche se arriva al primo tiro in porta, al 37′: Marchizza sfonda sulla sinistra, si accentra, mette in mezzo e Darboe conclude forte e preciso verso la porta. L’intervallo si chiude sul pari? Nient’affatto: è bella l’azione personale di Rizzo Pinna, che si invola palla al piede, si accentra verso l’area, prova lo scambio col compagno, sfrutta il rimpallo fortuito di un avversario e, davanti alla porta, conclude incrociando, per l’1-2 a ridosso del duplice fischio. Così la squadra di Alvini chiude in vantaggio il primo tempo.

Nella ripresa il Frosinone si sbilancia in avanti, lasciando praterie agli avversari, che hanno almeno tre occasioni per chiuderla. Una è clamorosa: Artistico all’ora di gioco, a un metro dalla porta, col portiere davanti, apre troppo il piattone e manda incredibilmente fuori. Due minuti dopo, altra grande occasione per l’attaccante, la terza nella ripresa per i rossoblu, che sfruttano in contropiede le praterie lasciate dall’avversario, sbilanciato alla ricerca del pari. Risposta Frosinone con Tsadjout, che sfiora l’incrocio dei pali di testa. Al 78′, possibile svolta: Kourfalidīs, a pochi secondi dal suo ingresso in campo, alza troppo la gamba sull’avversario, colpendolo con una scarpata in faccia: per l’arbitro Cosso è inizialmente giallo, che diventa poi rosso dopo consulto al Var. Lupi in inferiorità numerica negli ultimi dieci più recupero, giocati ovviamente “in the box”.

Il Frosinone prova ad approfittarne, con una chance per Monterisi, il quale entra dentro l’area palla al piede e conclude sopra la traversa. Al 94′, a due dalla fine (6 i minuti di recupero), Darboe ci prova dal limite dell’area e sfiora la doppietta e la base del palo. Due occasioni importanti che portano alla beffa finale, per i Lupi, praticamente a tempo scaduto: da qualche secondo il 96′ è superato e il Frosinone è praticamente all’ultima azione: palla in mezzo, area densa di calciatori, Pecorino tocca di testa, la palla sbatte su Ambrosino, prende uno strano giro e batte Micai, per il 2-2 finale. Dopo il triplice fischio, polemiche dei calciatori e di Alvini contro l’arbitro Cosso, reo di aver prolungato il tempo di gioco di qualche secondo dopo il 96′. Polemiche che hanno portato all’estrazione di un rosso da parte del direttore di gara verso un componente dello staff rossoblu.

Il tabellino

MARCATORI: 24′ Artistico (C), 38′ Darboe (F), 44′ Rizzo Pinna (C), 90+7′ Pecorino (F).

FROSINONE: Cerofolini; A. Oyono (57′ J. Oyono), Monterisi, Bettella, Marchizza (89′ Pecorino); Bohinen, Vural (46′ Barcella), Darboe; Ghedjemis, Distefano (57′ Tdsajout), Kvernadze (68′ Ambrosino). A disp.: Sorentino, Cittadini, Begic, Lucioni, Szyminski, Cichella, Bracaglia. Allenatore: Paolo Bianco.

COSENZA: Micai, Hristov, Venturi, Dalle Mura, Cimino (69′ Ricciardi), Gargiulo, Florenzi(81′ Ciervo) Ricci, Rizzo Pinna (69′ Charlys), Cruz (76′ Kourfalidis), Artistico. A disp.: Baldi, Vettorel, Fumagalli, D’Orazio, Zilli, Kouan, Mazzocchi, Novello. Allenatore: Massimiliano Alvini.

ARBITRO: Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria. Assistenti: Daniele Bindoni della sezione di Venezia e Marco Emmanuele della sezione di Pisa. Quarto uomo: Andrea Ancora della sezione di Roma 1. Var: Francesco Fourneau di Roma 1, Avar: Gianpiero Miele di Nola.

NOTE: spettatori presenti: 11.709, ospiti: 541. Ammoniti: Florenzi, Monterisi, Bohinen, Ricci, Ricciardi, Pecorino. Espulsi: Kourfalidis. Recupero: 1’pt –6’st.

Risultati Serie B, 32ª Giornata

Venerdì 4 aprile

Ore 20.30

Reggiana-Cremonese 1-2

Sabato 5 aprile

Ore 15.00

Brescia-Mantova 1-2

Cittadella-Carrarese 0-0

Frosinone-Cosenza 2-2

Sudtirol-Cesena 1-1

Ore 17.15

Pisa-Modena

Ore 19.30

Juve Stabia-Salernitana

Domenica 6 aprile

Ore 15.00

Catanzaro-Bari

Palermo-Sassuolo

Ore 17.15

Spezia-Sampdoria

Classifica Serie B

Sassuolo 72 Pisa 63 Spezia 55 Cremonese 52* Catanzaro 46 Juve Stabia 46 Cesena 43* Palermo 42 Bari 40 Modena 38 Carrarese 37* Frosinone 37* Mantova 36* Sudtirol 35* Cittadella 35* Brescia 34* Sampdoria 32 Reggiana 32* Salernitana 30 Cosenza 26 (-4)*

Prossimo turno Serie B, 33ª giornata

Venerdì 11 aprile

Ore 20.30

Bari-Palermo

Sabato 12 aprile

Ore 15.00

Carrarese-Catanzaro

Cosenza-Brescia

Reggiana-Pisa

Salernitana-Sudtirol

Ore 17.15

Sampdoria-Cittadella

Ore 19.30

Modena-Sassuolo

Domenica 13 aprile

Ore 15.00

Cesena-Frosinone

Cremonese-Juve Stabia

Ore 17.15

Mantova-Spezia

